Μπαράζ επιθέσεων σε καταστήματα της αλυσίδας Market In σε επτά περιοχές της Αττικής

Άγνωστοί προκάλεσαν ζημιές στις τζαμαρίες επτά καταστημάτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Market In, σε Ηλιούπολη, Πατήσια, Νέα Σμύρνη, Άγιο Δημήτριο, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Κυψέλη.



Οι επιθέσεις έγιναν όλες σε διάστημα μισής ώρας, και συγκεκριμένα από τη 01:34 έως τις 02:08 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.



Διάφορες ομάδες το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούν παρεμβάσεις ή επιθέσεις σε καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας. Όπως αναφέρουν σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, σχετικά με προχθεσινή παρέμβαση και επίθεση με μπογιές σε κατάστημα του Κορδελιού Θεσσαλονίκης:



«Στην αλυσίδα σουπερμάρκετ “Market In”, διεξάγεται ένας μακρόχρονος εργατικός αγώνας, καθώς 1400 εργαζόμενοι της εταιρείας, ήδη πριν την εξαγορά των σουπερμάρκετ “Καρυπίδης” (πρώην “Αρβανιτίδης”) από τον λιανεμπορικό όμιλο “Market In” διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους επί εργοδοσίας “Καρυπίδη” και τη διασφάλιση των εργασιακών τους θέσεων.



Ο “Καρυπίδης” έχει πλούσιο βιογραφικό στις κομπίνες, στην ασυδοσία και στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εν αρχή, οι Αφοί Καρυπίδη εξαγόρασαν το 2014 την αλυσίδα σούπερ μάρκετ “Αρβανιτίδη”, που κινδύνευε να κλείσει εξαιτίας τεράστιων οφειλών της στο ΙΚΑ. Μόλις πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση της αλυσίδας, τα χρέη ύψους 18.250.000 ευρώ της προηγούμενης ιδιοκτησίας στο ΙΚΑ “διευθετήθηκαν” εν είδει χάριτος, με άμεση εμπλοκή του πρώην γραμματέα του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Σπυρόπουλος αθωώθηκε για την «πρωτοβουλία» του αυτή στο δικαστήριο. Με την υπογραφή σύμβασης δικαιόχρησης (έληξε το Φεβρουάριο του 2016) με την “Carrefour-Μαρινόπουλος”, ο “Καρυπίδης” μπήκε δυνατά στην αγορά με την ταμπέλα της “Carrefour-Μαρινόπουλος”, ώστε να ανακτήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη που είχαν οι προμηθευτές στον “Αρβανιτίδη”. Στις αρχές του 2017 η εταιρεία υπάγεται στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, ώστε να αναστείλει την επικείμενη πτώχευση, συνεχίζοντας πάραυτα να κερδοσκοπεί πάνω στις πλάτες των απλήρωτων εργαζομένων, προβάλλοντας ένα σωρό αποπροσανατολιστικές δικαιολογίες όπως την ανάγκη της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού της επιχείρησης, πετώντας το μπαλάκι στην προηγούμενη διοίκηση του “Αρβανιτίδη”, φτάνοντας στο σημείο μέχρι και να επιρρίπτει τις ευθύνες για την οικονομική δυσπραγία της εταιρείας στα σωματεία των εργαζομένων!



Οι 1.400 εργαζόμενοι της αλυσίδας καταστημάτων “Καρυπίδης” βρίσκονται αυτήν τη στιγμή απλήρωτοι έως και 25 μήνες. Οι θέσεις εργασίας τους είναι στον αέρα. Οι ίδιοι βρίσκονται μεταξύ της ανεργίας και της εργοδοτικής ομηρίας. Δεν παίρνουν ούτε το πενιχρό επίδομα επίσχεσης ούτε δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Το Π.Δ. 178/2002 που προστατεύει τους εργαζόμενους σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων δεν έχει τηρηθεί. Αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως τα “Discount Markt”, ο “Μασούτης”, τα “Market In” έχουν εξαγοράσει καταστήματα του “Καρυπίδη”, καταστρατηγώντας όμως το άνωθεν Π.Δ.. Τον Ιούλιο ο Άρειος Πάγος αποφάσισε πως η επί μακρόν μη καταβολή μισθού δεν αλλάζει προς το δυσμενέστερο τους όρους εργασίας, επικυρώνοντας για άλλη μια φορά πως η δικαιοσύνη είναι ταξική. Μεροληπτεί υπέρ των ισχυρών, υπέρ των καταπιεστών/εκμεταλλευτών – αυτή είναι η δουλειά της άλλωστε.



Την εργοδοσία του “Καρυπίδη” βαραίνει ήδη ένας θάνατος, που σαφώς έχει να κάνει με το καθεστώς ασυδοσίας και υπερεκμετάλλευσης από πλευράς της ίδιας της εργοδοσίας. Στις 11/7 42χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ “Καρυπίδης”, στα Γιαννιτσά, έβαλε τέλος στη ζωή της. Η ίδια παρέμενε απλήρωτη για 15 ολόκληρους μήνες. Η μακρόχρονη απλήρωτη εργασία και η επακόλουθη ανέχεια την οδήγησαν στην αυτοκτονία. Όποιοι μιλούν για τυχαία και μεμονωμένα περιστατικά, για την κακιά την ώρα, εθελοτυφλούν παραγνωρίζοντας την ουσία τους. Την ουσία που είναι έμφυτη στον καπιταλισμό, δηλαδή τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου που αναπαράγεται από την άντληση υπεραξίας από την ανθρώπινη εργασία και απολήγει στην υποτίμηση των ζωών μας. Τη στιγμή που η εργοδοσία κάνει λόγο για εργατικά ατυχήματα, καταλογίζοντας τις ευθύνες στους εργάτες, για μας αυτά αποτελούν ξεκάθαρα δολοφονίες που βαραίνουν τα αφεντικά. Για τα αφεντικά, η κερδοφορία δε λογαριάζει τις ανθρώπινες ζωές, εξ ου και τα υποτυπώδη ή ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας.



Οι διάδοχοι εταιρείες της αλυσίδας “Καρυπίδη” οφείλουν βάσει νόμου να διευθετήσουν όλες τις εκκρεμότητες της προηγούμενης εργοδοσίας. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται η καταβολή των δεδουλευμένων και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Παρόλα αυτά, η εργοδοσία των “Market In” ήταν ανένδοτη και με τεχνάσματα δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά.



Αυτήν τη στιγμή στήνεται πάνω στις πλάτες των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ “Καρυπίδης” μία κατάφωρη εκμετάλλευση που συν τοις άλλοις ενέχει και το στοιχείο της κοροϊδίας. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ψέγει τους χειρισμούς των Αφών Καρυπίδη σε μια προσπάθεια να επιδιορθώσει το ραγισμένο οιονεί αριστερό προφίλ που είχε προεκλογικά, τη στιγμή που η ίδια έχει διαιωνίσει τη φτωχοποίηση της κοινωνικής πλειοψηφίας, ψηφίζοντας κατά σειρά αντεργατικούς νόμους που συνάδουν με τις απαιτήσεις του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου. Κωφεύει μπροστά στις διεκδικήσεις των απεργών της εταιρείας ή προσπαθεί να αδρανοποιήσει τις κινητοποιήσεις τους, άλλοτε μέσω διασκέψεων με τη συνδικαλιστική τους ηγεσία και άλλοτε χρησιμοποιώντας τα ΜΑΤ.



Επιστρέφοντας στη διαχείριση της λιανεμπορικής αλυσίδας υπό τη σκέπη του “Market In”, σε όλη τη διάρκεια του 2017 με κινητοποιήσεις αλλά και με προσφυγές στα δικαστήρια οι 1.400 εργαζόμενοι συνέχισαν τον αγώνα τους, έχοντας να αντιμετωπίσουν την καταστολή από τα ΜΑΤ κατά απαίτηση του αφεντικού, επιθέσεις από τους μπράβους του, έχοντας όμως ένα δυνατό κίνημα αλληλεγγύης στο πλευρό τους.



Κατά τη διάρκεια της απεργιακής περιφρούρησης που έγινε μπροστά από το “Market In” στα Γιάννενα από την ΕΣΕ Ιωαννίνων και αριστερά σωματεία και οργανώσεις, στα πλαίσια της πανελλαδικής γενικής απεργίας στις 14 Δεκέμβρη, 15 μπράβοι του καταστήματος, αρκετοί από τους οποίους είναι δηλωμένα χρυσαυγίτες επιτέθηκαν στους απεργούς, αλλά απωθήθηκαν επιτυχώς. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά είναι επί της ουσίας η επιθετική κλιμάκωση της εργοδοσίας ενάντια στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους. Ήδη στις 26/10 και στις 29/11 η αστυνομία επιτέθηκε στην απεργιακή περιφρούρηση του καταστήματος, συλλαμβάνοντας στην πρώτη περίπτωση 3 και στη δεύτερη 12 εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματοποιούσαν επίσχεση εργασίας για την καταβολή των δεδουλευμένων τους και τη διεκδίκηση σταθερών θέσεων εργασίας.



Σε όλη αυτήν την ιστορία, σύσσωμες οι δυνάμεις του αστικού ταξικού στρατοπέδου συνεργάζονται άριστα. Το αφεντικό της επιχείρησης επιστράτευσε όλους τους διαθέσιμους συμμάχους του για να καταστείλει και να τερματίσει τους συνδικαλιστικούς αγώνες των εργαζομένων. Η θεσμική δικαιοσύνη απέδειξε για άλλη μια φορά το αστικό της πρόσημο, καθώς εκδόθηκαν εντάλματα για εργαζόμενους και την ίδια μέρα έγιναν έφοδοι στα σπίτια τους. Οι μπάτσοι και οι φασίστες επικύρωσαν τον ρόλο τους ως τα πιστά “σκυλιά” των αφεντικών, διεξάγοντας επιθέσεις στους συνδικαλιστές απεργούς. Τα ξημερώματα της 15ης Δεκεμβρίου, χρυσαυγίτες μπράβοι του ιδιοκτήτη του “Market In” στα Γιάννενα, Ράμου, επιτεθήκαν με μολότοφ στα γραφεία της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης, στο Συνδικαλιστικό Κέντρο Ακηδεμόνευτων Τάσεων (ΣΥΝΔΙ.Κ.Α.Τ.), προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και τους συντρόφους κατ’ υπόδειξη προφανώς του ίδιου του αφεντικού.



Ο μαχητικός αγώνας των εργαζομένων στα “Market In” των Ιωαννίνων απέδωσε καρπούς. Το δικαστήριο ενώπιον της πίεσης που άσκησαν όλο αυτό το διάστημα οι απεργοί αποφάσισε την προσωρινή επαναφορά 11 εργαζομένων στο κατάστημα. Η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί όμως μέσα στο 2018, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ερωτηματικά. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η εργοδοσία χρωστάει 7000 ευρώ ανά άτομο σε 13 εργαζόμενους, τα οποία εξακολουθεί να μην αποπληρώνει.



Ο επιβαλλόμενος εργασιακός μεσαίωνας αποτελεί απόρροια των πολιτικών φτωχοποίησης των από τα κάτω, που επιτάσσει η βίαιη αναδιάρθρωση του κεφαλαίου. Τα εργασιακά κάτεργα καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο χώρο στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα. Τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, οι απλήρωτες εργατοώρες, η επισφαλής και εντατικοποιημένη εργασία -ανασφάλιστη ως επί το πλείστον- και η απουσία μέτρων ασφαλείας, αφενός εξοντώνουν τους εργαζόμενους σε καθημερινή βάση, με τα αφεντικά να πλουτίζουν στις πλάτες τους, αφετέρου κλιμακώνονται με το επονείδιστο γεγονός των δολοφονιών εργατών-τριών.



Οι αντιστάσεις της εργατικής τάξης βρίσκονται τώρα ενώπιον μίας τεράστιας απειλής, καθώς με σχετική τροπολογία κατ’ υπαγόρευση της 3ης αξιολόγησης, ως προϋπόθεση για την κήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμια σωματεία τίθεται πλέον η έγκριση από το 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών, αντί της ισχύουσας εξασφάλισης της πλειοψηφίας των μελών που παρίστανται στη γενική συνέλευση του σωματείου. Ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση καθιστά τυπικά αδύνατη την κήρυξη απεργιών, προσφέροντας απλόχερα στα αφεντικά το «δώρο» της ανεμπόδιστης -από τις κινητοποιήσεις των εργατών- άντλησης υπεραξίας.



Για να μην αγόμαστε και φερόμαστε από τα αφεντικά, είτε αυτά είναι μεγάλα είτε μικρά, και το συναινετικό, καθεστωτικό-γραφειοκρατικό συνδικαλισμό που συνάπτει ειρήνη με τους ταξικούς μας εχθρούς, είναι επιτακτικό να οργανώσουμε έναν αδιάλλακτο, μαχητικό συνδικαλισμό βάσης. Να βάλουμε μπροστά τα εργατικά συμφέροντα και να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, χωρίς ιεραρχίες, μεσολαβήσεις και πατερναλισμούς. Να προετοιμάσουμε τις άγριες γενικές απεργίες διαρκείας, συνδέοντάς τες με ένα επαναστατικό πρόταγμα που θα συντείνει στη συλλογική και ατομική χειραφέτηση, στη λήξη της εξουσίας από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην κοινωνική αυτοδιεύθυνση.



Το Σάββατο 23/12 πραγματοποιήσαμε παρέμβαση με μπογιές και τρικάκια στο κατάστημα “Market In” επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Κορδελιό. Τις προηγούμενες μέρες ρίξαμε τρικάκια και μοιράσαμε κείμενα στους εργαζόμενους και στη γειτονιά, τόσο στο Κορδελιό, όσο και στην Άνω Τούμπα (γήπεδο του ΠΑΟΚ) και στο κέντρο (Βενιζέλου), όπου βρίσκονται καταστήματα της αλυσίδας “Market In”. Με αυτόν τον τρόπο επιλέξαμε να στοχοποιήσουμε την εργοδοσία του “Market In”, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα έμπρακτης αλληλεγγύης στους εργαζόμενους του καταστήματος και στους συντρόφους της ΕΣΕ Ιωαννίνων. Όσο χτυπιούνται κομμάτια της τάξης μας από την αδηφαγία και την αυθαιρεσία των αφεντικών, εμείς θα αντιπαραβάλλουμε την ταξική αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση στους χώρους της δουλειάς, ώστε να αναχαιτίσουμε κάθε χτύπημα που δεχόμαστε, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα την αντεπίθεσή μας ενάντια στον κόσμο του κράτους και του κεφαλαίου, ώστε να χτίσουμε πάνω στα συντρίμμια του την κοινωνία της γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης, του ελευθεριακού κομμουνισμού.



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ MARKET IN ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ



ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ ΣΤΑ MARKET IN



ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΒΑΣΗΣ



ΦΑΣΙΣΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΤΟΝ ΠΑΤΟ. ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ



Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης – μέλος της Αναρχικής Ομοσπονδίας»