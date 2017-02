Ο Μουσταφά και η Ναχίντ αποχαιρέτησαν τους Καλύμνιους συμμαθητές τους

Έχασαν μάνα, πατέρα και αδελφές στο ναυάγιο

Αγκαλιές, φιλιά, δακρυσμένα μάτια, αναμνηστικά δώρα, φωτογραφίες, αμοιβαίες υποσχέσεις για συναντήσεις στο κοντινό μέλλον, ολόθερμες ευχές και πολύ μουσική, το προσφιλές μέσο επικοινωνίας και έκφρασης των νέων ανθρώπων!Αυτό ήταν το κλίμα που επικρατούσε σήμερα στην αυλή του 2ου Λυκείου Καλύμνου. Μια μέρα που δεν θα ξεχάσει κανείς από τα παιδιά. Όπως και την ημέρα του περασμένου Σεπτέμβρη που ο Μουσταφά και η αδελφή του Ναχίντ από το Αφγανιστάν πέρασαν την πύλη του σχολείου τους και για πέντε περίπου μήνες έγιναν συμμαθητές τους.Η σχολική κοινότητα ήταν η δεύτερη μεγάλη αγκαλιά που ανοίχτηκε για τους δυο Αφγανούς. Η πρώτη ήταν της ανάδοχης οικογένειας της Ελένης Φλωριανού και του Γιάννη Βλαχογιάννη και των δυο παιδιών τους, του Βασίλη και της Ειρήνης. Και υπήρξε και μια τρίτη, ακόμη μεγαλύτερη, αυτή της κοινωνίας της Καλύμνου, που εδώ και δυο χρόνια με τη δράση της «Ομάδας Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων» και τη συνδρομή της πλειονότητας των κατοίκων δίνει μαθήματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και φιλοξενίας!Ο Μουσταφά και η Ναχίντ αποχαιρέτησαν σήμερα την Κάλυμνο φεύγοντας για Γερμανία. Το αίτημά τους για επανένωση με τον μεγαλύτερο 23χρονο αδελφό τους, που βρίσκεται εκεί τα τελευταία δυο χρόνια σε στρατόπεδο προσφύγων περιμένοντας να του χορηγηθεί άσυλο, εγκρίθηκε. Η ανάληψη της κηδεμονίας των δυο μικρότερων αδελφών του ευελπιστεί ότι θα βοηθήσει περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.O Μουσταφά 15 χρόνων και η Ναχίντ 16 ετών έχασαν στο ναυάγιο -τον Ιανουάριο του 2016 στην Κάλυμνο- τη μητέρα, τον πατέρα και τις δύο αδελφές τους 18 και 7 χρόνων (η σορός της τελευταίας δεν βρέθηκε).Ο Μουσταφά έμαθε για το χαμό των δικών του πηγαίνοντας νύχτα κρυφά στο νεκροτομείο και βρίσκοντας απ’ έξω τα μουσκεμένα ρούχα των γονιών του, που αρνιόταν για μέρες να βγάλει από πάνω του.«Όταν γνώρισα τα παιδιά, δεν μπορούσε ο νους να αποφύγει τη σύγκριση. Είδαμε τους εαυτούς μας θύματα ενός ναυαγίου στις ακτές της Τουρκίας και τα παιδιά μας ολομόναχα σε μια ξένη χώρα. Θα θέλαμε κι εμείς μια οικογένεια να αγκαλιάσει τα δικά μας παιδιά» λέει η Ελένη Φλωριανού και συμπληρώνει:«Ευχαριστώ ολόθερμα την ΜΚΟ “Μετάδραση” που μας ενέταξε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδοχής, μετά από πολλές δυσκολίες, το οποίο καλό θα ήταν να ανοίξει σε περισσότερες οικογένειες, αφού δυστυχώς η τύχη των παιδιών που παραμένουν σε ξενώνες ανηλίκων σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι προδιαγεγραμμένη (ναρκωτικά, πορνεία, εγκληματικότητα).»«Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για τον Μουσταφά και τη Ναχίντ γιατί πρόκειται για δυο υπέροχα παιδιά που πλούτισαν τη ζωή μας με τη δύναμή τους, την αισιοδοξία τους, το χαμόγελό τους» σημειώνει από την πλευρά της η διευθύντρια του σχολείου κ. Κωνσταντίνα Καλογερή, θέλοντας ταυτόχρονα να στείλει ένα μήνυμα μέσα από αυτή την εμπειρία: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διαφορετικό. Άλλωστε όλοι διαφορετικοί είμαστε μεταξύ μας. Και μια ευχή: να μη βρεθούμε στη θέση αυτών των παιδιών, να χάσουμε δηλαδή την πατρίδα μας, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και παράξενες».Η συγκίνηση και οι αγκαλιές περίσσευαν το πρωί στο προαύλιο του 2ου ΓΕΛ Καλύμνου. Το έβλεπες στα μάτια των παιδιών πως έχουν δεθεί πολύ μεταξύ τους. Πως ήταν μια εμπειρία, ένα βίωμα που θα σημαδέψει τη σχολική αλλά και τη μετέπειτα ζωή τους. Είναι αυτό που έγραψε μια μαθήτρια στο λεύκωμα που χάρισαν στη Ναχίντ: «Religion does not matter, nationality does not matter, language does not matter, only love and friendship really matters!…»ΠΗΓΗ: kalymnosola.com