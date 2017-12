Τέσσερα νοσοκομεία του Αιγαίου αποκτούν οξυγόνο - Ποια είναι η μέση εξοικονόμηση

Με παραγωγή στα νοσοκομεία, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις τιμές στο νοσοκομειακό οξυγόνο, αλλά και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν μονάδες ιατρικού οξυγόνου σε νοσοκομεία των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Σάμου, και Λέρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση μιας πολύ σημαντικής κατηγορίας δαπάνης. Τη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Οξυγόνο» για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ιατρικού οξυγόνου μέσα στα νοσοκομεία των εν λόγω νησιών υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.



Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ με κύριο δικαιούχο την 2η ΔΥΠΕ (Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας) Πειραιώς και Αιγαίου και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020.



Γιατί κρίνεται ως σημαντική η συγκεκριμένη εγκατάσταση



Η συνεχής, υψηλή ζήτηση για ιατρικό οξυγόνο έχει ως αποτέλεσμα υψηλές δαπάνες για την προμήθεια του, δαπάνες που συνιστούν σημαντική πηγή επιβάρυνσης για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Η δαπάνη αυτή γίνεται δραματικά υψηλότερη για απομακρυσμένα νοσοκομεία, καθώς γι' αυτά η προμήθεια του οξυγόνου επιβαρύνεται από τα - ιδιαίτερα υψηλά - έξοδα μεταφοράς, εκτοξεύοντας την τελική τιμή σε όρια εκτός των εγκεκριμένων του παρατηρητηρίου τιμών, με αποτέλεσμα πέραν του ιδιαίτερα υψηλού κόστους, τα νοσοκομεία να κινδυνεύουν με έλλειψη ιατρικού οξυγόνου.



Η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου θα συμβάλει στη σημαντική περιστολή του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων και θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργίας τους.



Σήμερα, το μέσο κόστος παραγωγής οξυγόνου από μονάδες εγκατεστημένες σε Νοσηλευτικές Μονάδες ανέρχεται σε 26 λεπτά ανά κυβικό μέτρο, σε αντιδιαστολή με την αγορά οξυγόνου που σήμερα ανέρχεται σε 67 λεπτά ανά κυβικό μέτρο πλέον μεταφορικών εξόδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέσο μεταφορικό κόστος για την μεταφορά αερίων στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, κάτι που εκτινάσσει το κόστος απόκτησης ιατρικού οξυγόνου από τις Νοσηλευτικές Μονάδες των νησιών του Αιγαίου.



Για να γίνει μία σύνδεση με τα θέματα ενεργειακού κόστους, η δαπάνη παραγωγής µε γεννήτριες στην Ελλάδα του ενός κυβικού μέτρου ιατρικού οξυγόνου ισούται περίπου µε την δαπάνη του 1,8-2,0 kwh, ήτοι η δαπάνη παραγωγής οξυγόνου µε γεννήτριες οξυγόνου δεν ξεπερνά το 0,3 ευρώ το κυβικό μέτρο (όλες οι νοσηλευτικές μονάδες διαθέτουν μέση τάση). Αντίθετα, η τιµή μονάδας ανά κυβικό μέτρο του οξυγόνου, µε την οποία προμηθεύονται τα νοσοκομεία οξυγόνο, κυμαίνεται από 2,8-7,0 kwh. Τα νησιά προμηθεύονται με το μέγιστο κόστος από το παρατεθέν εύρος τιμών. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα εν λόγω δημόσια κτήρια αυξάνει σε σημαντικό βαθμό.



Το υπουργείο Υγείας έχει προσδιορίσει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα γίνουν στα Γενικά Νοσοκομεία των νησιών: Ρόδος, Λέσβος, Σάμος και Λέρος. Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων που θα εγκατασταθούν θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396-1:2007 (Medical Gas Pipeline Systems-Part 1: Pipeline Systems for Compressed medical Gases and Vacuum), ενώ η σύνθεση και η λειτουργία γεννητριών ιατρικού οξυγόνου θα ακολουθεί το πρότυπο ISO 10083:2006 (Oxygen Concentrator Supply Systems for use with Medical Gas Pipeline Systems).



Σημειώνεται πως πριν από πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή φαρμακοποιία, όρισε τη χρήση οξυγόνου καθαρότητας 93% ως κατάλληλου για ιατρικούς σκοπούς (εγκύκλιος ΕΟΦ 22288/28-3-11). Κατόπιν τούτου και για καθαρά οικονομικούς λόγους, υιοθετήθηκε από τις νοσηλευτικές μονάδες της Ε.Ε. να τροφοδοτούνται µε ιατρικό οξυγόνο που παράγεται από συσκευές γεννήτριες (concentrator) οξυγόνου. Ως γνωστό οι γεννήτριες οξυγόνου PSA (Pressure Swing Adsorption) παράγουν οξυγόνο υψηλής καθαρότητας (93%) και κατά συνέπεια κατάλληλο για ιατρική χρήση και ως εκ τούτου μπορούν να εγκαθίστανται στις Νοσηλευτικές Μονάδες για κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.



