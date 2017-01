One night stand: Η επόμενη ημέρα

Περίπου ένας στους δύο ανθρώπους στη δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχει κάνει one night stand τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Σε κάποιες χώρες το ποσοστό αυτών που το έχουν κάνει φτάνει στο 70%. Τι γίνεται όμως την «επόμενη μέρα»;



«Το επόμενο πρωί οι περισσότερες γυναίκες έχουν μετανιώσει που συμφώνησαν στο one night stand πολύ περισσότερο απ' ό,τι οι άνδρες» τονίζει ο καθηγητής Leif Edward Ottesen Kennair από το Τμήμα Ψυχολογίας του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενης αμερικανικής μελέτης για το θέμα, ο Kennair και ο αναπληρωτής Καθηγητής Mons Bendixen θέλησαν να δουν κατά πόσο τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται στη Νορβηγία, που είναι μια σεξουαλικά απελευθερωμένη χώρα που υποστηρίζει την ισονομία.



Θέλησαν, επίσης, να εξετάσουν γιατί υπήρχαν τόσο μεγάλες διαφορές με βάση το φύλο. Για να το διαπιστώσουν αυτό, οι Νορβηγοί επιστήμονες συνεργάστηκαν με τον εξελικτικό ψυχολόγο David Buss από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. H έρευνα των Νορβηγών επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα αμερικανικά αποτελέσματα.



Συγκεκριμένα:



• Οι περισσότερες γυναίκες μετάνιωσαν την τελευταία φορά που έκαναν one night stand, έναντι μόλις 20% των ανδρών.

• Μία στις τρεις γυναίκες χαίρονται για την τελευταία φορά που έκαναν ευκαιριακό σεξ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες φθάνει το 50%.

• 80% των γυναικών χαίρονται όταν πουν όχι στο ευκαιριακό σεξ, έναντι μόλις 30% των ανδρών.

• Η μεταμέλεια για το one night stand ήταν παρόμοια μεταξύ εκείνων που είχαν σχέση και εκείνων που δεν είχαν.

• Οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο για τις επιπτώσεις του ευκαιριακού σεξ -την πιθανότητα εγκυμοσύνης, τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα κ.λπ.

• Oι γυναίκες δεν δείχνουν να ευχαριστιούνται το ευκαιριακό σεξ όσο και οι άνδρες. Απέναντι σε αυτό το εύρημα, οι επιστήμονες αναρωτήθηκαν αν αυτό το συναίσθημα οφείλεται στο ότι δεν είχαν οργασμό. Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους συμμετέχοντες να αποκαλύψουν και αυτήν την παράμετρο. Οι άνδρες ανέφεραν οργασμό σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις γυναίκες, κατά τη διάρκεια του ευκαιριακού σεξ. Ένα one night stand χωρίς οργασμό, κάνει τους περισσότερους άνδρες και γυναίκες να «μετανιώνουν» που το έκαναν. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν ευχαριστιούνται το ευκαιριακό σεξ, δεν είναι μάλλον ο λόγος για τον οποίο μετανιώνουν που το έκαναν.

• Οι γυναίκες μετανιώνουν για το ευκαιριακό σεξ, ιδίως όταν συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για έναν μη ιδανικό σύντροφο, καθώς τότε ο φόβος της εγκυμοσύνης γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.



Πηγή: stogiatro.gr