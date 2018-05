Οι διάφανες τσάντες είναι η νέα εμμονή των it girls!

Οι διάφανες τσάντες είναι το must have κομμάτι της σεζόν και εννοείται πως όλα τα it girls έχουν από μια και τη φορούν με υπερηφάνεια και απόλυτο στιλ.

Η «τολμηρή» αυτή τάση έχει βρει ήδη μεγάλη ανταπόκριση στο εξωτερικό και έχει γίνει κομμάτι των εμφανίσεων των street style σταρ του εξωτερικού.





Οι τσάντες γεμίζουν από όλα αυτά τα (απαραίτητα) «μικρά και ασήμαντα» που χρειάζεται κάθε γυναίκα στην καθημερινότητά της και τα εκθέτει γιατί απλά αυτά καθρεπτίζουν τον εαυτό της.



