Σε ποιον οίκο ανήκει το ρούχο της χρονιάς για το 2017;

Το Μουσείο Μόδας που βρίσκεται στην περιοχή Μπαθ της Αγγλίας έχρισε ένα σύνολο από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2017 του Dior ως το ρούχο της χρονιάς. Πρόκειται για μια μπλούζα που έχει το logo «We Should All Be Feminists».Το ετήσιο ρούχο της χρονιάς επιλέγεται πάντα από κάποιον που ανήκει στη βιομηχανία της μόδας και εφέτος ήταν η Sarah Bailey, διευθύντρια σύνταξης του ομίλου Hearst Lifestyle.