Τέσσερα φρούτα που αξίζει να βάλετε στη διατροφή σας

Είναι σημαντικό τα φρούτα να αποτελούν κομμάτι της καθημερινής διατροφής, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Αυτά είναι τέσσερα -όχι και τόσο συνηθισμένα- φρούτα, τα οποία αξίζει να βάλεις στις επιλογές σου.



Σύκα

Έξι φρέσκα σύκα δίνουν 891mg κάλιο, καλύπτοντας το 20% των ημερήσιων αναγκών -ποσότητα διπλάσια από εκείνη που μπορείτε να πάρετε καταναλώνοντας μια μεγάλη μπανάνα.



Λίτσι

Πλούσιο σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικές ουσίες που συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς. Φαίνεται να παίζει ρόλο και στην πρόληψη των εκφυλιστικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος.



Γκουάβα

Ένα φλιτζάνι γκουάβα δίνει πενταπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από εκείνη που δίνει ένα μετρίου μεγέθους πορτοκάλι. Η βιταμίνη C βοηθά στην ανάπλαση της επιδερμίδας, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου. Οι γυναίκες που καταναλώνουν πολλή βιταμίνη C έχουν λιγότερες ρυτίδες από τις γυναίκες που τρώνε λιγότερες τροφές πλούσιες στη συγκεκριμένη βιταμίνη.



Παπάγια

Αποτελεί μία πολύ καλή πηγή βήτα-κρυπτοξανθίνης, που δρα προστατευτικά κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσια σε λυκοπένιο. Η παπάγια βοηθά το σώμα να επουλώσει τα τραύματα και τα εγκαύματα, όταν εφαρμοστεί τοπικά στο σημείο της βλάβης. Τέλος, λόγω του ενζύμου παπαΐνη που περιέχει, βοηθά και στην πέψη. Η παπαΐνη βοηθά στη διάσπαση των αμινοξέων, των δομικών στοιχείων της πρωτεΐνης.



Πηγή: stogiatro.gr