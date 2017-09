Γκέντες: Η μεταβολή των στάσεων απέναντι στη μετανάστευση ξεκινά

Πριν από την έναρξη του Observatory of Public Attitudes to Migration, ο διευθυντής Άντριου Γκέντες (Andrew Geddes), ανέφερε στη EURACTIV ότι η καλύτερη κατανόηση των στάσεων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενημερωμένων συζητήσεων για τις πολιτικές που υλοποιούνται, καθώς και στην αλλαγή της στάσης της κοινής γνώμης.



Ο Άντριου Γκέντες είναι διευθυντής του Κέντρου μεταναστευτικής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και θα ηγηθεί του Observatory of Public Attitudes to Migration (OPAM), το οποίο θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.



«Μέσω του OPAM στοχεύουμε να δείξουμε, πώς οι πολιτικές μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις στάσεις. Αλλά θα υποστηρίξουμε, επίσης, ότι οι παράγοντες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη δημιουργία και διαμόρφωση της στάσης των πολιτών απέναντι στη μετανάστευση σχηματίζονται σε προγενέστερο στάδιο της ζωής τους και είναι αρκετά ανθεκτικές στην αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι πιθανό να ερμηνεύσουν τις πολιτικές μέσω των ήδη καθιερωμένων αξιών τους» τονίζει ο κ. Γκέντες.



Εκτιμά ότι η μετανάστευση είναι και θα παραμείνει βασικό ζήτημα στην ευρωπαϊκή πολιτική και σημειώνει: «Είναι σαφές ότι η κρίση είχε επιπτώσεις, με αποτέλεσμα να εντείνεται ο διάλογος για τη μετανάστευση σε ορισμένα τμήματα του πληθυσμού. Οι αντιλήψεις για την αταξία ή το χάος είναι πιθανό να θεωρούνται ανησυχητικές από ανθρώπους με πιο «συντηρητικούς» προσανατολισμούς που υποστηρίζουν ότι η σταθερότητα και η τάξη είναι αναγκαίες για την κοινωνία».



Επισημαίνει, επίσης, οτι «είναι πραγματικά δύσκολο να μεταβληθούν οι στάσεις απέναντι στη μετανάστευση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σταθερές και δεν αλλάζουν ποτέ. Για παράδειγμα, οι νέοι άνθρωποι τείνουν να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στη μετανάστευση, οπότε ενδέχεται να δούμε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, αν μια κυβέρνηση και τα ΜΜΕ έχουν αρνητικές απόψεις για τη μετανάστευση, αυτό σημαίνει, ότι θα δυσκολευτούν να μετατοπιστούν συμπεριφορές που είναι αρκετά εδραιωμένες σε ατομικό επίπεδο. Εξάλλου, η μεταβολή των στάσεων απέναντι στη μετανάστευση ξεκινά από αξιόπιστους πολιτικούς ηγέτες».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ