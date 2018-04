Δημιουργήθηκε στην Κίνα το πρώτο drone πολιτικής χρήσης

Η Κίνα προχώρησε στην ανάπτυξη του πρώτου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) πολιτικής χρήσης. Το drone παρουσιάστηκε στην 19η διοργάνωση της έκθεσης (Hobby Expo China) που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο από τις 20 έως τις 22 Απριλίου.



Το εν λόγω εναέριο όχημα έχει βάρος 280 γραμμάρια, ενώ έχει μικρό μέγεθος κι έτσι χωράει στην παλάμη ενός χεριού. Η ανάπτυξη του drone έγινε από την κινεζική εταιρεία China Aerospace Science and Industry Co., Ltd. CASIC.



Η κατασκευή του αεροχήματος του επιτρέπει την κάθετη απογείωσή του, αλλά και την προσγείωση σε στενούς χώρους, ενώ η προωθητική έλικα έχει τοποθετηθεί σε ειδικό χώρο προστασίας που βρίσκεται στο εσωτερικό του, μειώνοντας τους κινδύνους καταστροφής του.



Η ενεργειακή αυτονομία του είναι αυξημένη κατά ποσοστό περίπου 30% μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα drone με τέσσερις ή έξι άξονες.