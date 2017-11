Independent: 500.000 παιδιά πηγαίνουν νηστικά στο σχολείο

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα διεξήγαγε και δημοσιεύει σήμερα ο βρετανικός Independent.



Η μελέτη καταδεικνύει πως 500.000 παιδιά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο πηγαίνουν στο σχολείο τους νηστικά κάθε μέρα.



Η εν λόγω ζοφερή πραγματικότητα αφορά οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους στη Βρετανία, οι οποίοι δεν έχουν επάρκεια τροφίμων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, που επικαλείται η εφημερίδα The Independent.



Παράλληλα, περίπου 870.000 παιδιά στην Αγγλία πέφτουν κάθε βράδυ για ύπνο νηστικά επειδή οι γονείς τους δεν έχουν αρκετά χρήματα για να τους προσφέρουν τα απαραίτητα γεύματα.



Αλλά οι ανεπαρκείς ποσότητες τροφίμων δεν είναι το μοναδικό πρόβλημά τους: χιλιάδες οικογένειες στη χώρα που ζουν στο όριο της φτώχειας δεν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα μεγάλης θρεπτικής αξίας και αυτό έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για έναν μεγάλο αριθμό παιδιών.



Ο δρ. Τζορτζ Γκριμπλ, επιστήμονας στο πανεπιστήμιο University College London, χαρακτήρισε «καταστροφική» την κατάσταση για την ανάπτυξη των παιδιών.



«Όταν οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας αναγκάζονται να αγοράσουν τα φθηνότερα τρόφιμα που δεν έχουν καμία θρεπτική αξία», δηλώνει στην εφημερίδα.



Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των παιδιάτρων θεωρούν ότι η ανασφάλεια που συνδέεται με την επάρκεια τροφίμων συμβάλλει στην κακή υγεία των παιδιών που αναλαμβάνουν για θεραπεία, σύμφωνα με έρευνα του 2017 που διενήργησε το Royal College of Paediatricians and Child Health, ο βρετανικός παιδιατρικός σύλλογος.



Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το γεγονός ότι 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.



Περισσότερες από 400 εκατομμύρια μερίδες τροφίμων για κατανάλωση κατέληξαν σε χώρο υγειονομικής ταφής το 2016, που θα μπορούσαν να έχουν διατεθεί για την σίτιση πεινασμένων Βρετανών, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή στη χώρα.



Αυτός είναι και ο λόγος που η εφημερίδα επέλεξε ως στόχο για την φετινή της χριστουγεννιάτικη εκστρατεία, σε συνεργασία με την φιλανθρωπική οργάνωση The Felix Project, την καταπολέμηση του φαινομένου.



Ενώ πολλές οικογένειες δεν έχουν τα απαραίτητα τρόφιμα, τα σούπερ-μάρκετ, οι βιομηχανίες τροφίμων αλλά και πολλά νοικοκυριά στη Βρετανία, επισημαίνει η εφημερίδα, πετούν ετησίως συνολικά 10 εκατομμύρια τόνους φαγητού κατάλληλου προς κατανάλωση.



Τα σούπερ-μάρκετ έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Για παράδειγμα, η αλυσίδα Tesco δεσμεύτηκε τον περασμένο χρόνο να αναδιανείμει το 100% του πλεονάσματος τροφίμων της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.



Με πληροφορίες από το ΑΠΕ