Ναταλία Βεσελίντσκαγια: Η Ρωσίδα δικηγόρος που «άναψε φωτιές» στον Τραμπ

«Ατρόμητος άνθρωπος του Κρεμλίνου» ή «δευτεροκλασάτη δικηγόρος»; Ο διεθνής Τύπος διερωτάται για την Ναταλία Βεσελίντσκαγια, τη Ρωσίδα δικηγόρο που βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου σκανδάλου, το οποίο πλήττει την προεδρία Τραμπ.



Η ίδια δηλώνει απλή συνήγορος υπεράσπισης, ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει υψηλά ιστάμενους στη Μόσχα ενώ και το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν έχει ξανακούσει το όνομά της.



«Όχι δεν γνωρίζουμε ποιά είναι αυτή και σίγουρα δεν μπορούμε να εντοπίζουμε όλες τις κινήσεις όλων των δικηγόρων τόσο εντός της Ρωσίας όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.



Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο o γιος του προέδρου Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, είχε επιδιώξει πέρυσι συνάντηση μαζί της, ώστε να λάβει στα χέρια του ενοχοποιητικά στοιχεία που θα έπλητταν προεκλογικά την αντίπαλο του πατέρα του στις προεδρικές εκλογές, την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον.



Η συνάντησή τους φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Τραμπ στις 9 Ιουνίου 2016 και σε αυτήν, εκτός από τον Τραμπ τζούνιορ παρεβρίσκονταν ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ και ο τότε επικεφαλής της εκστρατείας του Πολ Μάναφορτ, αλλά σύμφωνα με το NBC και ένας Ρωσο-Αμερικανός λομπίστας, ο οποίος ήταν πρώην αξιωματικός της σοβιετικής αντικατασκοπείας.



Σε μια σειρά από emails τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter ο Τραμπ τζούνιορ, αναφέρεται ότι ο γιος του προέδρου ενημερώθηκε πως η γυναίκα αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται «δικηγόρος της ρωσικής κυβέρνησης», διαθέτει πληροφορίες που «θα ενοχοποιούσαν την Χίλαρι Κλίντον και τις συναλλαγές της με τη Ρωσία και θα ήταν πολύ χρήσιμες για τον πατέρα σου...στο πλαίσιο της υποστήριξης της ρωσικής κυβέρνησης προς τον κ.Τραμπ».



Κατά τα λεγόμενα του Τραμπ τζούνιορ, η Βεσελίντσκαγια δεν του έδωσε «ουσιώδεις πληροφορίες» για την Κλίντον και «οι ισχυρισμοί των πιθανόν χρήσιμων πληροφοριών ήταν μια πρόφαση για τη συνάντηση».



Η ίδια παραδέχεται ότι συμμετείχε στη συνάντηση του 2016, ότι συνοδευόταν από τουλάχιστον έναν άνδρα τον οποίο δεν κατονομάζει, αλλά διευκρινίζει ότι στη συνάντηση δεν συζητήθηκε τίποτα αναφορικά με την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ και ότι ποτέ της δεν ενήργησε εξ ονόματος της ρωσικής κυβέρνησης.



Ο νόμος Μαγκίντσι και οι υιοθεσίες παιδιών από τη Ρωσία





Η Ναταλία Βεσελίντσκαγια ζει στη Μόσχα, όπου εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία Camerton Consulting. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Δικηγόρων της Μόσχας το 1998, διετέλεσε επί τρία χρόνια εισαγγελέας και ασχολείται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας της.



Μετά τον γάμο της με τον Αλεξάντερ Μιτούσοφ, έναν ισχυρό αξιωματούχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου, ο οποίος στη συνέχεια έγινε υφυπουργός Μεταφορών υπεύθυνος για την περιοχή της Μόσχας, η Βεσελίντσκαγια άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο μέσω του οποίου έχει εκπροσωπήσει πολλά μεγάλα ονόματα, περιλαμβανομένων ρωσικών κρατικών εταιρειών.



Η Βεσελίντσκαγια είχε αναλάβει την υπεράσπιση του Ντένις Κατσίβ, ενός ρώσου επιχειρηματία και γιου υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματούχου και ιδιοκτήτη της ρωσικής κτηματομεσιτικής εταιρείας Prevezon, εις βάρος της οποίας είχε καταθέσει αγωγή το 2013 ο τότε ομοσπονδιακός εισαγγελέας Πριτ Μπαράρα κατηγορώντας τον για ξέπλυμα χρήματος σε μια μεγάλη ρωσική κυβερνητική φορολογική απάτη.



Η απάτη αυτή έγινε γνωστή ως "Υπόθεση Μαγκνίτσκι" και έχει πάρει το όνομά της από τον Σεργκέι Μαγκνίτσκι, τον ρώσο δικηγόρο, ο οποίος εργαζόταν στον επενδυτικό όμιλο Hermitage, που ειδικευόταν στις επενδύσεις στη Ρωσία και ανήκε στον Μπιλ Μπρόουντερ.



Ο Μαγκνίτσκι θεωρείται ότι βασανίστηκε και δολοφονήθηκε σε ρωσική φυλακή όταν αποκάλυψε την υπόθεση φορολογικής απάτης ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων.



Μετά τον θάνατό του, ο Μπρόουντερ αναζήτησε μέσω της δικαστικής οδού σε Ευρώπη και ΗΠΑ δικαίωση για τον πρώην δικηγόρο της εταιρείας του και το 2012 το αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο Μαγκνίτσκι, ο οποίος πάγωνε τα περιουσιακά στοιχεία και αρνούνταν βίζα σε 44 ρώσους επιχειρηματίες που φέρεται ότι εμπλέκονταν στον θάνατο του Μαγκνίτσκι.



Η Βεσελίντσκαγια, μαζί με τον Κατσίβ, είναι υπέρμαχος της κατάργησης του "Νόμου Μαγκνίτσκι". Ως αντίμετρο ο πρόεδρος Πούτιν διέκοψε το πρόγραμμα υιοθεσίας παιδιών από τη Ρωσία από ζευγάρια Αμερικανών.



Ο Κατσίβ ίδρυσε μάλιστα μια μκο στο Ντέλαγουερ, τον Φεβρουάριο του 2016, που ισχυρίζεται ότι έργο της είναι η άρση της απαγόρευσης των υιοθεσιών. Η δε Βεσελίντσκαγια, η οποία εκπροσωπεί την μκο αυτή, έχει βοηθήσει στην παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας κατά του Μαγκνίτσκι, η οποία αμφισβητεί τόσο τους ισχυρισμούς του Μπρόουντερ όσο και τις αποκαλύψεις του Μαγκνίτσκι, ουσιαστικά υποστηρίζοντας την θέση του προέδρου Πούτιν.



Σε συνέντευξή του στο Business Insider πριν από μια εβδομάδα ο Μπρόουντερ είπε ότι η ρωσίδα δικηγόρος είχε ως «κύριο έργο της» τον περασμένο χρόνο την μάχη κατά του Νόμου Μαγκνίτσκι και υποστήριξε «ότι δεν υπήρχε κάποιος προφανής λόγος» για την ίδια και την ομάδα της να κάνουν τέτοιο λόμπινγκ «στο πλαίσιο της υπεράσπισης της Prevezon».



«Δεν θα βοηθούσε την εταιρεία να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που διατυπώθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Ο μοναδικός λόγος για να το κάνουν θα ήταν αν ενεργούσαν για λογαριασμό της ρωσικής κυβέρνησης», είπε ο Μπρόουντερ.



Ισχυρές διασυνδέσεις



Το 2015 της αρνήθηκαν αρχικά βίζα για να ταξιδέψει με τα παιδιά της στις ΗΠΑ, αλλά στη συνέχεια της έδωσαν προσωρινή άδεια εισόδου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Κατσίβ σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Beast, το οποίο επικαλείται το ΑΠΕ. Μάλιστα η άδεια παρατάθηκε και μετά την λήξη της τον Ιανουάριο 2016 και με βάση τα emails που έλαβε ο Τραμπ τζούνιορ, η Βεσελίντσκαγια βρισκόταν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης την ίδια ημέρα που φέρεται να είχε τη συνάντηση με τον υιό Τραμπ και τους άλλους.



Πηγή που την γνωρίζει είπε στην Guardian ότι η ρωσίδα δικηγόρος γνωρίζει προσωπικά τον Γιούρι Τσάικα, τον πανίσχυρο ρώσο γενικό εισαγγελέα.



Μάλιστα, ο άνθρωπος που οργάνωσε τη συνάντηση της Βεσελίντσκαγια με τον Τραμπ τζούνιορ και ο οποίος είχε μαζί του την ηλεκτρονική αλληλογραφία, ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων Ρομπ Γκόλντστοουν, αναφερόταν στον Τσάικα ως πιθανή πηγή πληροφοριών που αφορούσαν την Χίλαρι Κλίντον.



Ο Γκόλντστοουν είπε ότι πρότεινε τη συνάντηση μετά από άλλη συνάντηση που είχε ο ρώσος επιχειρηματίας Αράς Αγκαλάροφ με την «εισαγγελική υπηρεσία του στέμματος» από την οποία είχε λάβει τις πληροφορίες για την Κλίντον.



Ο Γκόλντστοουν ήθελε να μιλήσει ο Τραμπ τζούνιορ με τον γιο του Αγκαλάροφ, τον Εμίν, έναν επιχειρηματία και τραγουδιστή της ποπ, για να βοηθήσει στην οργάνωση της συνάντησης.



Όσον αφορά το email του Γκόλντστοουν προς τον γιο Τραμπ, η οικογένεια Αγκαλάροφ βοηθούσε τη ρωσική κυβέρνηση …να βοηθήσει τον Τραμπ. Βέβαια δεν υπάρχει «εισαγγελική υπηρεσία του στέμματος» στη Ρωσία, αλλά ο πιο ισχυρός εισαγγελέας είναι ο Τσάικα.



Μετά τις εκρηκτικές αποκαλύψεις περί διαφθοράς που έκανε ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι εις βάρος του Τσάικα και της οικογένειάς του το 2015, ο Αγκαλάροφ πλήρωσε για την δημοσίευση άρθρου στην οικονομική εφημερίδα Kommersant, το οποίο υπερασπιζόταν τον Τσάικα και άφηνε να εννοηθεί ότι οι δύο άνδρες ενδεχομένως να είχαν σχέση.



Ο Γκόλντστοουν είπε στην Wall Street Journal ότι όταν αναφερόταν σε «εισαγγελική υπηρεσία του στέμματος» εννοούσε την Βεσελνίτσκαγια, κάτι μάλλον απίθανο καθότι εκείνη είναι συνήγορος υπεράσπισης και δεν έχει διατελέσει εισαγγελέας.



Όσο για τους Αγκαλάροφ, αυτοί ήταν συνέταιροι του Τραμπ στη Ρωσία στη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Υφήλιος 2013 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει εμφανιστεί και σε ένα βίντεο κλιπ τραγουδιού του Εμίν…Ο δε Γκόλντστοουν υπήρξε ατζέντης του Εμίν



Πηγές: ABC News, AP, Reuters, The Guardian, Business Insider, New York Times