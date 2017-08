Ντόναλντ Τραμπ: «Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη»

Μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαρκελώνη, έστειλε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, o Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.Χαρακτηριστικά έγραψε: «The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!»Μετάφραση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν. Να είστε θαρραλέοι και δυνατοί. Σας αγαπάμε!»Δείτε το tweet του Προέδρου των ΗΠΑ: