Ο άγνωστος πόλεμος των ΗΠΑ

Ο πόλεμος στη Συρία

Ο πόλεμος εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Χαλιφάτου

Ο ξεχασμένος πόλεμος στην Υεμένη

Η περικύκλωση της Ρωσίας μα ΝΑΤΟϊκούς (αμερικανικούς) αντιβαλλιστικούς πυραύλους

Η κρίση στην θάλασσα της Νότιας Κίνας

Καθώς κλείνει άλλος ένας ταραγμένος χρόνος κι ένας νέος έρχεται, οι πολίτες του κόσμου θα πρέπει να γνωρίζουν τι ΔΕΝ πρέπει να αναμένουν.Την επικράτηση των ευχών για «επί Γης Ειρήνη».Είναι πολύ άσχημο την ώρα που όλοι βρίσκονται σε χαρούμενη εορταστική ατμόσφαιρα να προσπαθήσει να υπενθυμίσει κάποιος την ωμή πραγματικότητα. Αλλά η διεθνής ατμόσφαιρα δεν έχει δείξει κάτι που να προϊδεάζει πως κάτι διαφορετικό έρχεται.Ακόμη και η προσμονή της αλλαγής στον Λευκό Οίκο, όταν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει προβεί σε τόσο αμφιλεγόμενες και αντιφατικές προεκλογικές εξαγγελίες.Να θυμίσουμε μερικά από τα εκρηκτικά «ανοικτά μέτωπα» διεθνούς αντιπαράθεσης.Τι ξεχάσαμε; Μα, τον πόλεμο των ειδικών αμερικανικών δυνάμεων στην Αφρική.Αναφερόμαστε όχι μόνο στους γνωστούς «πρασινοσκούφηδες-Green Berets», το σώμα-ελίτ που δημιουργήθηκε επί προεδρίας Τζον Κένεντι, αλλά τους «Navy SEAL» την «Delta Force» του αμερικανικού πεζικού, που συνολικά αριθμούν πλέον των 70.000.Έρευνα που είχε δημοσιοποιηθεί σε εναλλακτικά διαδικτυακά Μέσα (επειδή είναι θέμα- ταμπού για τα λεγόμενα συστημικά Μήντια του συρμού) το 2015, κατέγραφε ότι οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, δραστηριοποιούνται σε 105 χώρες του κόσμου.Άλλη αναφορά, του αντισυνταγματάρχη Robert Bockholt υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων της διοίκησης U.S. Special Operations Command (SOCOM) που είχε εκδοθεί με το τέλος του οικονομικού έτους 2014, (30 Σεπτεμβρίου) έδειχνε πως αμερικανικές ειδικές δυνάμεις (U.S. Special Operations forces - SOF) είχαν αναπτυχθεί σε 133 χώρες του κόσμου -στο 70% του πλανήτη δηλαδή.Ένας από τους λόγους που αυξάνονται οι συγκαλυμμένες αυτές επιχειρήσεις -που χειρίζεται αποκλειστικά η CIA- είναι πόσο λίγη σημασία τους δίνουν τα λεγόμενα «ανεξάρτητα δυτικά Μέσα». Εκτός αν εξυπηρετούν κάποιον πολιτικό στόχο που θα πρέπει να τονισθεί για λόγους προπαγάνδας.Όπως η αλ-Κάιντα δεν δίνει σημασία στα σύνορα, ούτε το Ισλαμικό Χαλιφάτο ή οι Μπόκο Χαράμ, οι υπεύθυνοι των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έχουν παρόμοιο σκεπτικό.Έτσι και ο στρατηγός Donald Bolduc διοικητής των ειδικών δυνάμεων διοίκησης επιχειρήσεων Αφρικής (Special Operations Command Africa-SOCAFRICA) σε συνέντευξη που έδωσε σε ειδικό στρατιωτικό έντυπο είπε πως «όπως οι τρομοκράτες δεν αναγνωρίζουν τα επίσημα σύνορα των χωρών, εκείνο που κάνουμε κι εμείς είναι να μην οργανωνόμαστε πίσω από τα αναγνωρισμένα σύνορα. Η φιλοσοφία της διοίκησής μας είναι να επιτύχουν το πέρασμα ανάμεσα στα σύνορα, για την εφαρμογή πολυεθνικών συλλογικών δράσεων ενισχύοντας του Αφρικανούς συμμάχους μας να επιλύουν τα προβλήματά τους».Ο στρατηγός Bolduc είπε πως οι Navy SEAL και οι Green Berets επιχειρούν στις «γκρίζες ζώνες, μεταξύ πολέμου και ειρήνης». Όπως δήλωνε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Combating Terrorism Center, το Μάιο του 2016, «η ομάδα SOCAFRICA έχει αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση του ISIS στην Αφρική. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται οργανωμένος συντονισμός υποστήριξης όχι μόνο ανεφοδιασμούς αλλά και αντικατασκοπίας, αερομεταφορών και συνεργασία με τα στρατεύματα φιλικών χωρών».ΜΑΛΙΣΤΑ: Αμερικανική Διοίκηση Αφρικανικών Επιχειρήσεων- έχετε διαβάσει κάπου να αναφέρεται αυτός ο όρος;Κι όμως, στις αρχές του μήνα, αναφορά του Λευκού Οίκου ξεκαθάριζε πως οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σομαλία, (με εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ) και επιχειρήσεις εναντίον του ISIS στη Λιβύη (χωρίς εξουσιοδότηση από κάποιο διεθνή οργανισμό. Μια και η Λιβύη αποτελεί «ξέφραγο αμπέλι» προφανώς).Όπως αποκάλυψαν σχεδόν ταυτόχρονα oι New York Times η διακυβέρνηση Ομπάμα «είναι αποφασισμένη να εντείνει την προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί η οργάνωση al-Shabab στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων που έχει αποφασίσει το Κογκρέσο, ώστε να ενισχυθεί η εξουσία του νεοεκλεγέντα προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξακολουθήσει τις αποστολές, το 2017 και κατόπιν».«Η κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στη Σομαλία έχει οδηγήσει την διακυβέρνηση Ομπάμα να εξαπλώσει την νομική στόχευσή της στον πόλεμο εναντίον της Al Qaeda, κίνηση που θα ενισχύσει την εξουσία του νεοεκλεγέντα προέδρου να καταπολεμήσει τους χιλιάδες Ισλαμιστές μαχητές στο χαοτικό κράτος στο Κέρας της Αφρικής».Στο κείμενο του Λευκού Οίκου, περιγράφονται μέσα σε λίγες φράσεις οι αμερικανικές στρατιωτικές δραστηριότητες στη Λιβύη, παρ΄όλο που εδώ και πολύ καιρό ειδικές δυνάμεις και αποστολές τηλεκατευθυνόμενων βομβαρδιστικών (μέσω Ιταλίας) συμπλήρωναν έναν ακήρυχτο πόλεμο των ΗΠΑ στη Λιβύη με την επωνυμία Operation Odyssey Lightning κυρίως στην πόλη Σύρτη.Είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα, ο πόλεμος εναντίον του ISIS -όπως τον αποκαλούν οι Αμερικάνοι- να έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία του πρωθυπουργού της Λιβύης Ali Zeidan, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο είχε καλέσει την Ουάσιγκτον να δώσει εξηγήσεις για τις επιδρομές των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο έδαφος της χώρας.Ιδιαίτερα ζητούσε εξηγήσεις για τη σύλληψη του φερόμενου ως επικεφαλής της al-Qaeda στη Λιβύη, Anas al-Liby, εκφράζοντας δυσφορία πως γίνονται συλλήψεις Λίβυων υπηκόων χωρίς να το γνωρίζει η λιβυκή κυβέρνηση.Ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι, είχε απαντήσει τότε πως ο al-Liby ήταν «νόμιμος στόχος», ως ύποπτος για τις επιθέσεις στις αμερικανικές πρεσβείες στη Κένυα και την Τανζανία, το 1998 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 220 άνθρωποι.Ο 49χρονος Λίβυος τζιχαντιστής ήταν καταζητούμενος του FBI, από το 2001 και συνελήφθη σε επιχείρηση της Delta Force.Οι δραστηριότητες της SOCAFRICA είναι γνωστές αποσπασματικά από το 2012, αλλά τα πλήρη στοιχεία γι΄ αυτές, θα αποχαρακτηριστούν από «άκρως απόρρητα» το 2035. Τότε θα γίνουν γνωστά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά της χρηματοδότησής τους.Είναι ακόμη άγνωστο πώς θα χειρισθεί τις υποθέσεις αυτές ο πρώην στρατηγός Michael Flynn που θα είναι ο σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας στην διακυβέρνηση Τραμπ.Ο Φλιν 57 χρόνων, πρώην υπεύθυνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, από εκείνους που πιστεύουν ότι οι ισλαμιστές μαχητές αποτελούν σοβαρή απειλή για τον κόσμο, με αναρτήσεις του στο Tweeter έχει ξεπεράσει μερικές φορές τα όρια της ισλαμοφοβίας.