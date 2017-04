OHE: Προτεραιότητα η αποπομπή του Άσαντ

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Νίκι Χέιλι δήλωσε ότι θεωρεί την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ για τη χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής που μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο.



Η ήττα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο τερματισμός της επιρροής του Ιράν στη Συρία και η αποπομπή του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι προτεραιότητες για την Ουάσινγκτον, δήλωσε η Χέιλι σε συνέντευξή της στην εκπομπή «State of the Union» του CNN που θα μεταδοθεί σήμερα. «Δεν βλέπουμε μια ειρηνική Συρία με τον Άσαντ εκεί», τόνισε.



Τα σχόλια αυτά δείχνουν μια απόκλιση από αυτά που είχε πει η Χέιλι προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν συριακή αεροπορική βάση με 59 πυραύλους Τόμαχοκ την Παρασκευή σε αντίποινα, όπως είπαν, για την επίθεση με χημικά όπλα των δυνάμεων του Άσαντ εναντίον αμάχων στη Συρία.



Στις 30 Μαρτίου, λίγες ημέρες πριν δεκάδες άμαχοι της Συρίας υποκύψουν στα τραύματά τους από χημικά όπλα, η Χάλεϊ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους «προτεραιότητά μας δεν είναι πλέον να στεκόμαστε εκεί και να επικεντρωνόμαστε στην αποπομπή του Άσαντ».



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την πυραυλική επίθεση μόλις είδε στην τηλεόραση εικόνες με νήπια να υποφέρουν από τραύματα που προκλήθηκαν από χημικά όπλα.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον φάνηκε να υιοθετεί μια πιο ήπια θέση όσον αφορά τον Άσαντ, λέγοντας χθες ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ουάσινγκτον είναι η ήττα του Ισλαμικού Κράτους. Μόλις η απειλή του Ισλαμικού Κράτους περιοριστεί ή εξαλειφθεί, «νομίζω ότι μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας αμέσως στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία», δήλωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξής του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα.



Ο Τίλερσον είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι θα βοηθήσουν τις πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία οικοδόμησης μιας πολιτικής λύσης. «Αν μπορούμε να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός στις ζώνες σταθεροποίησης στη Συρία, τότε πιστεύω πως μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε τις προϋποθέσεις για να αρχίσει μια χρήσιμη πολιτική διαδικασία», υπογράμμισε.