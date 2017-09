Παγκόσμιο θέμα Ελλάδα και El Dorado Gold

Όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης φιλοξενούν από το πρωί την είδηση που έχει φέρει νέο κύμα ταραχής στην επιχειρηματικότητα στην χώρα μας. Η απόφαση της El Dorado Gold να αναστείλει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που αφορά τις διεθνείς αγορές, που εξετάζουν τυχόν ευκαιρίες επενδύσεων για την χώρα.



Financial Times, New York Times, Fox News, τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press, ακόμα και οι Times της Ινδίας, φιλοξενούν την είδηση, επισημαίνοντας το αυτονόητο: Πως την ώρα που η Ελλάδα αναζητά επενδύσεις για να την βγάλουν επιτέλους από το οικονομικό αδιέξοδο, «διώχνει» την μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην χώρα.



Ήταν άλλωστε το διακαές μήνυμα του πρωθυπουργού, τόσο κατά την πολυδιαφημισμένη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, όσο και κατά την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς το περασμένο Σάββατο από την Θεσσαλονίκη, αλλά και κατά την συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της 82ης ΔΕΘ.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα, ήταν εκείνος που μίλησε για Gr-Invest και όχι Grexit, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δώσει τον τόνο και να απευθύνει μήνυμα προς όλους.



Ποιο είναι όμως το μήνυμα της κυβέρνησης προς το εξωτερικό και τους επενδυτές;

Προφανώς πως δεν συμφέρει να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα! Την ώρα που μόλις προχθές μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές εφημερίδες διεθνώς, οι Financial Times, φιλοξενούσε αφιέρωμα σε αυτή ακριβώς την επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την την μεγαλύτερη επένδυση που έχει υπάρξει στην χώρα μας, η κυβέρνηση με απανωτές κωλυσιεργίες, την διώχνει!



Ο ίδιος ο επικεφαλής της El Dorado Gold, Τζορτζ Μπερνς, κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα κάλεσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την στάση της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ότι «η επένδυση της Eldorado είναι λυδία λίθος για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα».



New York Times: Η Ελλάδα ψάχνει επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές διαμαρτύρονται για συχνά εμπόδια



Financial Times: Η Eldorado Gold, ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, αναστέλλει τις επενδύσεις της, λόγω καθυστερήσεων από την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ



Fox: Η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρία στην Ελλάδα αναστέλλει τις επιχειρήσεις της



Reuters: Η Eldorado αναστέλλει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επικαλούμενη νομικά εμπόδια



CNBC: Καναδική εταιρία αναστέλλει τις επιχειρήσεις της στην Ελλάδα



ABC News: Καναδική εταιρία χρυσού αναστέλλει τις επιχειρήσεις της σε ελληνικά μεταλλεία