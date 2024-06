Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι οι «όροι» για την επίτευξη «μόνιμης κατάπαυσης του πυρός» στην Γάζα δεν έχουν μεταβληθεί στο ισραηλινό σχέδιο και περιλαμβάνουν την «καταστροφή» της Χαμάς καθώς και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Statement by the Prime Minister’s Office:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The Government of Israel is united in its desire to return the hostages as soon as possible and is working to achieve this goal.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 31, 2024