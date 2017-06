Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνονται από τους Ρεπουμπλικάνους για το νέο νομοσχέδιο της Υγείας

Έντονη πολιτική κινητικότητα καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων που είναι μέλη της Γερουσίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι ψήφοι για την ψήφιση του νέου σχεδίου νόμου για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες η προώθηση του νομοσχεδίου είναι αντιμέτωπη με σοβαρές αντιθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο κι εξωτερικά του Κογκρέσου, καθώς αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι διερωτώνται γιατί θα πρέπει να ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα, σχολιάζει η εφημερίδα “The New York Times.”



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο νόμος που καταργεί κι αντικαθιστά τον αντίστοιχο νόμο που προώθησε ο προηγούμενος πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα (Obamacare) θα ψηφιστεί τελικά από την Γερουσία.



“Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ δύσκολο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Δεν έχουν μεγάλα περιθώρια επιλογής, καθώς η εναλλακτική μας είναι το πτώμα του Obamacare,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ, σε συνέντευξή του που παρουσιάστηκε χθες από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.



Με τους Δημοκρατικούς να είναι μαχητικά αντίθετοι στην ψήφιση του σχεδίου νόμου που προωθούν οι Ρεπουμπλικάνοι η κατάσταση διαμόρφωσης των αριθμητικών συσχετισμών γίνεται ακόμη πιο δύσκολη στην Γερουσία, καθώς η λύση θα πρέπει να βρεθεί εντός του ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου. Οι αριθμοί δείχνουν ότι μπορούν να χάσουν μόλις δύο ψήφους, ενώ από την άλλη μεριά, πέντε Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές έχουν ανακοινώσει ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν το σχέδιο νόμου στην μορφή που αυτό παρουσιάστηκε, ενώ αρκετοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους.



Η δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει κινητοποιήσει τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στην Γερουσία, που, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψήφων δρομολογούν εξελίξεις για την χορήγηση οικονομικών κονδυλίων σε πολιτείες των ΗΠΑ, καταστρώνουν μία ειδική συμφωνία για την Αλάσκα, ενώ υποστηρίζουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας, περισσότερων Αμερικανών με μικρότερο οικονομικό κόστος, από την Βουλή των Αντιπροσώπων, που ψήφισε αντίστοιχο νόμο τον προηγούμενο μήνα.



Ωστόσο, όσο περισσότερη ανάλυση γίνεται για το νέο σχέδιο νόμου και ειδικότερα στις περιοχές που είχαν πρόσβαση στα προγράμματα ασφάλισης για τους φτωχούς (Medicaid), το κλίμα ανασφάλειας κι αμφιβολιών μεγαλώνει. Ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Μπίλ Κάσιντι από την Λουιζιάνα είναι γιατρός και η ψήφος του θεωρείται καθοριστικής σημασίας, ενώ ο ίδιος, παραμένει αναποφάσιστος. Η Λουιζιάνα που είναι γνωστή για το μεγάλο ποσοστό φτώχειας μεταξύ του πληθυσμού της πολιτείας, προχώρησε πρόσφατα στην επέκταση του Medicaid. “Υπάρχουν διατάξεις σε αυτό το νομοσχέδιο που επιδρούν αρνητικά στην πολιτεία μου και γενικά περίεργες για την Λουϊζιάνα,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάσιντι στην τηλεοπτική εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS.



Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταρτίστηκε μυστικά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ηγέτη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία, Μιτς Μακόνελ από το Κεντάκι. Η παρουσίαση του σχεδίου νόμου έγινε την Πέμπτη, ενώ ο Μακόνελ επιδιώκει η διεξαγωγή της ψηφοφορίας να γίνει μέσα στην εβδομάδα, πριν από την αργία της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ. Ο Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων Τζέρι Μόραν από το Κάνσας που θεωρείται “εύκολος” από την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων για τον τρόπο που ψηφίζει, δήλωσε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News περιγράφοντας το πολιτικό κλίμα: “Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητοι ψήφοι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.”



Στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Γερουσιαστές και οι βοηθοί τους επεξεργάζονταν το νομοσχέδιο γράφοντας τροπολογίες, προετοιμάζοντας λόγους, αλλά και περιγράφοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες από ψηφοφόρους στις περιφέρειες τους, οι οποίοι είτε ωφελούνται, είτε βλάπτονται από την κατάργηση κι αντικατάσταση του Obamacare.



Ωστόσο, οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο προετοιμάζονται για ν' αντιμετωπίσουν την εσωτερική πολιτική απειλή των Ρεπουμπλικάνων που αρνούνται να ψηφίσουν την πρόταση. Ο Γερουσιαστής Ρον Τζόνσον από το Ουισκόνσιν δήλωσε χθες: “δεν υπάρχει τρόπος για να ψηφίσουμε “ το νομοσχέδιο μέσα στην εβδομάδα. “Δεν υπάρχει τρόπος,” τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος. “Δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι μου ή ακόμη κι εγώ θα έχουμε αρκετό χρόνο προκειμένου ν' αξιολογήσουμε το νομοσχέδιο, ώστε να εξελιχθεί η διαδικασία,” συμπλήρωσε ο Τζόνσον στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου NBC “Meet the Press.”



Η Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων Σούζαν Κόλινς από το Μέιν δήλωσε στην εκπομπή “This Week” του τηλεοπτικού δικτύου ABC: “Είναι δύσκολο για μένα να δω το νομοσχέδιο να ψηφίζεται μέσα στην εβδομάδα, αλλά αυτό είναι θέμα που αφορά τον ηγέτη της πλειοψηφίας. Θα μπορούσε να γίνει μέσα σε μία ή δύο νύχτες.”



Το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων και η Εθνική Ομοσπονδία Εμπορίου των ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν το νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Τόμας Ντόνοχιου δήλωσε ότι κατά την άποψή του θα “βοηθήσει στην σταθεροποίηση της ασφαλιστικής αγοράς,” αλλά και θα εξαλείψει “προβλήματα με διατάξεις και φόρους στην Ουάσινγκτον.”



Ωστόσο, η πλειοψηφία των αμερικανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας με οικονομική αποτίμηση 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι αντίθετη στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Μακόνελ έχει πράξει ελάχιστα προκειμένου να καθησυχάσει τον επιχειρηματικό κλάδο υγείας, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον Μπαράκ Ομπάμα.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ