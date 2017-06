Το Game of Thrones έγινε μάθημα και μάλιστα στο Harvard

Την δυνατότητα να διδαχθούν με ποιον τρόπο ο κόσμος του Westeros συνδέεται με τον Μεσαίωνα μέσα από ένα νέο μάθημα με θέμα το «Game Of Thrones» θα έχουν από το φθινόπωρο οι φοιτητές του Harvard.



Μεταξύ όσων θα διδαχθούν οι φοιτητές θα είναι με ποιον τρόπο το βιβλίο «Song of Ice and Fire» του George R. R. Martin’s διαμορφώνει την κουλτούρα. «Όταν διδάσκω για τον Μεσαίωνα, οι μαθητές μου μου λένε: “Α αυτό είναι σαν το Game of Thrones”», είπε η Racha Kirakosian, καθηγήτρια.



Η Kirakosian θα διδάσκει το μάθημα «The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models», μαζί με τον καθηγητή Sean Gilsdorf, που είναι λέκτορας Μεσαιωνικών Σπουδών.



Η Kirakosian ελπίζει ότι το Game of Thrones θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο που θα ενθαρρύνει τους μαθητές να γραφτούν σε αυτά τα μαθήματα μεσαιωνικών σπουδών.