Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν στο 6ο live του «So you think you can dance»

Το 6ο live του So you think you can dance ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και για μια ακόμα φορά είδαμε τις εντυπωσιακές χορογραφίες των παικτών.Οι 8 καλύτεροι χορευτές του So you think you can dance διαγωνίστηκαν σε δύσκολες χορογραφίες solo, αλλά και σε ζευγάρια, διεκδικώντας την ψήφο του κοινού και το εισιτήριο για το επόμενο live, εκείνο του ημιτελικού, με στόχο την κορυφή.Για δύο παίκτες όμως το ταξίδι στο show χορού τελείωσε εδώ καθώς οι κριτές και το κοινό αποφάσισαν πως εκείνοι που πρέπει να αποχωρήσουν από το παιχνίδι είναι οι: Αρετή Νότη και ο Αλέξανδρος Πονομάροφ.Πηγή: govastileto.gr