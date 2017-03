Απίστευτο: Η κόρη της Beyonce με φόρεμα που κοστίζει… 26.000 δολάρια!

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Beauty and the Beast» βρέθηκε η Beyonce με την κορούλα της Blue Ivy.Η διάσημη μαμά επέλεξε ένα custom made φόρεμα για την κόρη της από τον οίκο Gucci που κοστίζει 26.000 δολάρια!Η Beyonce φόρεσε και εκείνη ένα φόρεμα σε πράσινο χρώμα για να ταιριάζει με την Blue Ivy και τον σύζυγό της Jay Z και ολοκλήρωσε το look με Alaia πέδιλα που κοστίζουν 1.790 δολάρια.Πηγή: govastileto.gr