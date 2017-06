Αποχώρησαν 8 παίκτες στο 4ο live του «So you think you can dance»

Το 4ο live του «So you think you can dance» ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και για μια ακόμη φορά είδαμε εντυπωσιακές χορογραφίες και τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.Οι 18 χορευτές που έχουν παραμείνει στο παιχνίδι τέθηκαν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο πέρασε απευθείας στην επόμενη φάση τρεις άντρες και τρεις γυναίκες, ενώ οι παίκτες με τις λιγότερες ψήφους αποχώρησαν από το show.Όπως κάθε φορά όμως στο τέλος υπάρχει η αποχώρηση και για κάποιους τελειώνει το ταξίδι στο «So you think you can dance».Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr