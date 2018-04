Coachella 2018: Τα δάκρυα του The Weeknd στη σκηνή

To βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο διάσημα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο.Ο λόγος φυσικά για το Coachella το οποίο ξεκίνησε χθες στην έρημο της California με τον τραγουδιστή The Weeknd ανάμεσα σε άλλα ονόματα να ανοίγει το φεστιβάλ.Ο The Weeknd, ο οποίος πέρυσι είχε εμφανιστεί με την πρώην του Selena Gomez, επέστρεψε και φέτος για να ερμηνεύσει τις πιο γνωστές του επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν και το «Call out my Name» το οποίο θεωρείται ότι το έγραψε για τη Selena.Περισσότερα στο govastileto.gr