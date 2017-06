Δείτε την Δούκισσα Νομικού με τον Γιάννη Λάτσιο στα παρασκήνια του So you think you can dance

Η Δούκισσα Νομικού μετά από τον ονειρικό της γάμο στην Μύκονος επέστρεψε στο πλατό του So you think you can dance, καθώς το βράδυ της Παρασκευής ήταν το 4ο live.H όμορφη παρουσιάστρια είναι πλέον παντρεμένη με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και όλοι μπορούμε να διακρίνουμε πόσο ευτυχισμένη είναι.Η ίδια εμφανίστηκε με άκρως καλοκαιρινή διάθεση φορώντας ένα crop top μπλουζάκι και μία μακριά φούξια φούστα.Στα παρασκήνια του show, η Δούκισσα Νομικού συνάντησε τον Γιάννη Λάτσιο με τον οποίο έχουν πολύ καλές σχέσεις.Μετά από την συνάντηση τους, εκείνη δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσπωικό της λογαριασμό στο Instagram που πόζαραν μαζί στον φακό γράφοντας: «Πόσο μου είχε λείψει».