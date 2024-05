Σε τραγωδία μετατράπηκε άσκηση πολεμικών αεροσκαφών στο Μπαγκλαντές όταν ένας 32χρονος πιλότος μαχητικού επιχειρώντας να κάνει μια φιγούρα αλά Top Gun, έχασε τον έλεγχο του Yakovlev Yak-130 με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Ο ίδιος έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι πρόλαβε να εκτοξευτεί με το κάθισμά του από το πιλοτήριο.

Two pilots attempted a ‘Top Gun-like stunt’ and ejected from the aircraft moments before it scraped along the tarmac.

Pilot Muhammad Asim Jawa and co-pilot, Sohan Hasan Khan were later rescued and taken to a local hospital.#news #fighterjet #aircraft #topgun #airplane #death pic.twitter.com/JJrjUXvVsI

— Kenvin (@kenvinwhise) May 14, 2024

