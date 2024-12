Ένοπλος άνοιξε πυρ αργά το βράδυ χθες Τετάρτη εναντίον ισραηλινού λεωφορείου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους 12χρονο παιδί, που αρχικά ανακοινώθηκε πως νοσηλευόταν «σε κρίσιμη κατάσταση» από τον ισραηλινό στρατό και ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας, προτού νοσοκομείο ανακοινώσει πως υπέκυψε.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 23:30, νότια της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στο έδαφος του Ισραήλ και αυτό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

🇵🇸🇮🇱 An Israeli bus in the al-Khader area of the West Bank was attacked by a shooter, which ended up injuring several people.

A Kalashnikov was used in the attack, and 22 bullets were fired. pic.twitter.com/wklw48s0fa

— Global Intel Watch (@WAffairsBlog) December 11, 2024

