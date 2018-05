Επώνυμες παρουσίες στα εγκαίνια εστιατορίου στο Χαλάνδρι!

Οι αγαπημένοι μας εκπρόσωποι της εγχώριας showbiz άφησαν για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και έδωσαν το παρών στα εγκαίνια του εστιατορίου The Abbot στο Χαλάνδρι.Στο τιμόνι της επιχείρησης βρίσκεται ο Μάνος Γαλανός, που έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εστίασης (Ctalin, Sanel, Hotel, Petit Fleur, αλλά και το διάσημο Boho στο Μαϊάμι!), ο Δημήτρης Σακουφάκης (γνωστός για το Green Parrot, το καλύτερο steak house στο Wellignton της Νέας Ζηλανδίας), αλλά και ο frontman των Going Through Νίκος Βουρλιώτης.Περισσότερα στο govastileto.gr