Γέννησε η Κλόε Καρντάσιαν

Η πρωταγωνίστρια των τηλεριάλιτι Κλόε Καρντάσιαν έφερε σήμερα στον κόσμο το πρώτο της παιδί, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ, έπειτα από προσπάθειες ετών λόγω των προβλημάτων γονιμότητας που αντιμετώπιζε, τις οποίες οι τηλεθεατές παρακολούθησαν από κοντά στο πλαίσιο του τηλεοπτικού σόου της διάσημης οικογένειας από της ΗΠΑ, του «Keeping Up with the Kardashians».



Ο ιστότοπος TMZ, η τηλεοπτική εκπομπή Entertainment Tonight και η εφημερίδα New York Post έγραψαν ότι η Καρντάσιαν γέννησε το κοριτσάκι της σε ένα νοσοκομείο έξω από το Κλίβελαντ στο Οχάιο, νωρίς σήμερα το πρωί.



Προς το παρόν οι εκπρόσωποι της οικογένειας δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα να σχολιάσουν σχετικά.



Το κοριτσάκι είναι το τρίτο παιδάκι που υποδέχθηκε η οικογένεια των τηλεριάλιτι φέτος, μετά την κόρη της μεγαλύτερης αδελφής της Κιμ Καρντάσιαν, την Σικάγο τον Ιανουάριο, η οποία γεννήθηκε με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας και την κόρη της μικρότερης ετεροθαλούς αδελφής Κάιλι Τζένερ, τη Στόρμι, την οποία απέκτησε με τον ράπερ Τράβις Σκοτ τον Φεβρουάριο.



Η 33χρονη Καρντάσιαν, η οποία μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τα διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης της στο Instagram, όπου έχει περισσότερους από 74 εκατομμύρια ακολούθους, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της Τρίσταν Τόμπσον, μπασκεμπολίστα στο NBA, στους Cleveland Cavaliers.



Η Κλόε Καρντάσιαν έφερε στον κόσμο το μωρό της ημέρες αφότου αμερικανικά ΜΜΕ μετέδιδαν ότι ο Τόμπσον πρωταγωνιστούσε σε βίντεο όπου βρισκόταν σε ερωτικές περιπτύξεις με άλλες γυναίκες.



Το τηλεριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» ανέδειξε την Κλόε Καρντάσιαν, τα πέντε της αδέλφια και τη μητέρα της μεταξύ των πλέον ισχυρών σελέμπριτι παγκοσμίως, με τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιχειρήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ