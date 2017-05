Η Adele έγινε 30 ετών και μεταμφιέστηκε σε γιαγιά!

Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή η Adele και αποφάσισε να διασκεδάσει με τον χρόνο που περνάει, κάνοντας μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media που συγκέντρωσε εκατομμύρια like.Όπως βλέπετε, η Βρετανίδα τραγουδίστρια που έγινε 30 ετών μεταμφιέστηκε σε γιαγιά και ανέβασε τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο instagram όπου και έγραψε: «Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon» - «Σχεδόν 30! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Τα λέμε σύντομα».Μετά από αυτή την ανάρτηση οι εκατομμύρια θαυμαστές της τής χάρισαν το παρατσούκλι «Granny Del».Πηγή: govastileto.gr