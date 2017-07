Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr

Αυλαία έριξε το βράδυ της Παρασκευής το «So you think you can dance». Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Εύα Σωμαρακάκη, που κέρδισε το έπαθλο των 50.000 ευρώ, αλλά και ένα αυτοκίνητο.Οι τέσσερις χορευτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή του show. Χόρεψαν solo, σε ζευγάρια και πραγματικά ήταν εκπληκτικοί...