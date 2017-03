Η Kim Kardashian μιλάει για τη ληστεία στο Παρίσι

Το φως της δημοσιότητας είδε άλλο ένα κλιπ από το πολυαναμενόμενο επεισόδιο του «Keeping Up with the Kardashians», όπου η Kim Kardashian μιλάει για την επίθεση και την ένοπλη ληστεία που έγινε τον Οκτώβριο στο Παρίσι και λέει στις αδερφές της ότι πιστεύει ότι οι ληστές τους παρακολουθούσαν και τους ακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη γαλλική πρωτεύουσα.«Αν κάτσεις στην άλλη μεριά του δρόμου, μπορείς να δεις τα ανάμενα φώτα από το δωμάτιό μας γιατί είμασταν στον πρώτο όροφο, οπότε μάλλον τους είχαν πει ότι ήμασταν εκεί», λέει η Kim στην Kourtney και την Khloe. «Σίγουρα μας παρακολουθούσαν. Έσβησα τα φώτα και πήγα πάνω», λέει και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι είχε αναρτήσει στα social media ότι είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ενώ ο οικογενειακός τους σωματοφύλκας, Pascal Duvier, πρόσεχε την Kendall και την Kourtney που είχαν βγει έξω εκείνο το βράδυ.Δείτε το βίντεο στο GovaStileto.gr