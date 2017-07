Η Michelle Pfeiffer θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ant-Man and the Wasp»

Η Michelle Pfeiffer θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πολ Ραντ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας/δράσης «Ant-Man and the Wasp», όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια του Comic Con που διεξήχθη στις 20-23 Ιουλίου στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.Η υποψήφια για Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός θα υποδυθεί την Janet Van Dyne, μητέρα της Hope van Dyne (Εβάντζελιν Λίλι) και σύζυγο του Hank Pym (Μάικλ Ντάγκλας).Δεν είναι η πρώτη φορά που η Michelle Pfeiffer εμφανίζεται σε ταινία βασισμένη σε κόμικς της Marvel, καθώς πρωταγωνίστησε το 1992 «Batman Returns» ως Catwoman.Η ταινία «Ant-Man and the Wasp» είναι συνέχεια του φιλμ «Ant-Man» του 2015. Η παραγωγή θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στην Ατλάντα της Τζόρτζια, σύμφωνα με το Variety.Η νέα ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους το 2018. Ο Πέιτον Ρίντον που επέβλεψε την πρώτη ταινία επιστρέφει ως σκηνοθέτης.