Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, η AstraZeneca παραδέχτηκε για πρώτη φορά σε δικαστικά έγγραφα ότι το εμβόλιο της για τον Covid – 19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες κάτι το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου όσον αφορά την διεκδίκηση τεράστιων αποζημιώσεων.

Όπως αναφέρεται, «το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού της AstraΖeneca, μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση με σύνδρομο θρομβοκυτταροπενίας (TTS). Πρόκειται για μια σοβαρή πάθηση κατά την οποία παρουσιάζονται θρόμβοι αίματος στον εγκέφαλο ή σε άλλα μέρη του σώματος ενώ συνδέεται και με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων».

Ο φαρμακευτικός κολοσσός βρίσκεται στα δικαστήρια εξαιτίας ομαδικής αγωγής καθώς σύμφωνα με τους ενάγοντες, το εμβόλιο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προκάλεσε τον θάνατο και σοβαρές επιπλοκές σε δεκάδες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την Daily Mail κατά του φαρμακευτικού «γίγαντα» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατατεθεί ομαδική αγωγή στη Βρετανία από 51 οικογένειες, που καταγγέλλουν, πως το εμβόλιο που παρασκεύασε η βρετανοσουηδική πολυεθνική εταιρεία προκάλεσε τον θάνατο ή επέφερε σοβαρές παρενέργειες σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Έτσι δεκάδες οικογένειες αναμένεται να απαιτήσουν αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων λιρών. Η εφημερίδα τονίζει επίσης πως οι δικηγόροι που εκπροσωπούν κάποιες από τις οικογένειες θεωρούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 20 εκατ. λίρες.

