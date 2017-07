Η Rihanna θέλει και Όσκαρ!

Αν και είναι κάτοχος οκτώ Grammy και δύο βραβείων Brits, αν και έχει κερδίσει αναρίθμητες φορές τον τίτλο της πιο σέξι γυναίκας του πλανήτη, η Rihanna δεν θα είναι πραγματικά ευτυχισμένη αν δεν κερδίσει και ένα Όσκαρ. Κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται, μέχρι τώρα, από τις επιλογές που κάνει για το σινεμά, ωστόσο η ποπ σταρ θα ήθελε και το χρυσό αγαλματίδιο στη συλλογή της. Η 29χρονη επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη αυτό το μήνα με μία ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Valerian and the City of a Thousand Planets». Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι RiRi κάνει προσπάθειες να βρει ρόλους που ίσως τραβήξουν το ενδιαφέρον της Ακαδημίας.«Θα ήθελα πολύ να φτάσω εκεί μια μέρα. Σε ποιον δεν αρέσει η επιβράβευση για τη δουλειά που κάνει; Κάθε επιβεβαίωση ότι η δουλειά που κάνεις έχει αντίκτυπο είναι επιβράβευση. Εργάζομαι σκληρά και βάζω τον καλύτερο εαυτό μου σε όλα αυτά που κάνω και τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται από εμένα», είπε σε συνέντευξη της η τραγουδίστρια.Περισσότερα στο govastileto.gr