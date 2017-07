Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «David Gilmour: Live at Pompeii»

Το τρέιλερ της ταινίας από τις δύο συναυλίες του David Gilmour στο αμφιθέατρο της Πομπηίας κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.Ο Βρετανός κιθαρίστας επέστρεψε στο ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Πομπηίας πέρσι το καλοκαίρι, 45 χρόνια μετά την ταινία «Live At Pompeii», καταγραφή της συναυλίας του 1972 των Pink Floyd στον ίδιο ιστορικό χώρο από τον Άντριαν Μάμπεν.Οι τέσσερις μεγάλοι μουσικοί που απάρτιζαν τους Pink Floyd, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright και Nick Mason, βρέθηκαν στο αρχαίο θέατρο της Πομπηίας, όπου έπαιξαν τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του συγκροτήματος, και κυρίως από τους δίσκους «Meddle» του 1971 και «A Sauceful of Secrets» του 1968.Στη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος στην Πομπηία που ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε δεν υπήρχε κοινό και έτσι οι συναυλίες που έδωσε ο Ντέιβιντ Γκίλμορ στις 7 και 8 Ιουλίου του 2016 είναι οι πρώτες ροκ παραστάσεις που διοργανώθηκαν στο αρχαίο θέατρο, αναφέρει το NME. Επίσης, είναι οι πρώτες συναυλίες με κοινό, από τότε που στην αρένα του επιβλητικού θεάτρου πραγματοποιούνταν οι μονομαχίες, πριν από 2.000 χρόνια.Η ταινία «David Gilmour: Το Live In Pompeii» θα προβληθεί για μία βραδιά μόνο σε πάνω από 2.000 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο στις 13 Σεπτεμβρίου.