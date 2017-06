Κόρη πρώην διαιτητή διαπρέπει στο "So you think you can dance"

Η Εύα Σωμαρακάκη συμμετέχει στο "So you think you can dance" του ANT1 και δίνει τη δική της... μάχη για τη συνέχεια της στο τηλεοπτικό σόου! Το επίθετό της μπορεί να φαίνεται γνωστό στους... ποδοσφαιρόφιλους και ιδιαίτερα στους παλιούς.



Βλέπετε, ο πατέρας της Εύας είναι πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου και μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ και είναι συνεχώς δίπλα της σε κάθε live του τηλεοπτικού σόου και μέχρι στιγμής τα καταφέρνει μια χαρά με τις εμφανίσεις της στον χορό.



Συνηθισμένη, λοιπόν, στην κριτική η Εύα Σωμαρακάκη από τις εμπειρίες του πατέρα της ως διαιτητή, θα εμφανιστεί και στο live της Παρασκευής στο "So you think you can dance" του ANT1.