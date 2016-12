Leonardo Di Caprio: Νέα ταινία στα σκαριά με τον Martin Scorsese! Όλες οι λεπτομέρειες

Μετά την πολυαναμενόμενη ταινία «Silence» που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα, ο Martin Scorsese άρχισε ήδη να σκέφτεται το επόμενο φιλμ, με πρωταγωνιστή τον Leonardo Di Caprio!Εδώ και ένα χρόνο ετοιμάζεται η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του βιβλίου του Έρικ Λάρσον «The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair that Changed America» (Ο διάβολος στη Λευκή Πόλη: Φόνος, Μαγεία και Τρέλα στην Έκθεση που άλλαξε την Αμερική). Τελικά φαίνεται πως μπαίνει σε τροχιά εκκίνησης. «Προς το παρόν υπάρχει ένα σενάριο που δουλεύεται» δήλωσε ο σκηνοθέτης στην εφημερίδα Sun Media.Ο Di Caprio και ο Martin Scorsese είχαν συνεργαστεί τελευταία φορά στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» ενώ η ταινία...