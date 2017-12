Nomads: Δείτε ποιος παίκτης κέρδισε στο τελευταίο αγώνισμα ατομικής επικράτειας

Στο χθεσινό επεισόδιο του Nomads παρακολουθήσαμε το τελευταίο ατομικό αγώνισμα επικράτειας με όλους τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.Ένας μόνο θα κέρδιζε και θα πήγαινε στη βίλα παίρνοντας μαζί του κάποιον συμπαίκτη που εκείνος θα επέλεγε. Στους προημιτελικούς, οι παίκτες χωρίστηκαν μετά από κλήρωση σε ζευγάρια που ήταν τα εξής: Δήμητρα vs Γιώργου Μαυρίδη, Γιώργος Κατσινόπουλος vs Αποστολίας Ζώη, Λευτέρης Παρασκευάς vs Νίκου Αναδιώτη. Ο Δημήτρης, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος αγωνίστηκαν μαζί.Στον πρώτο ημτελικό πέρασαν η Δήμητρα, η Αποστολία, ο Λευτέρης και η Βασιλική που πάλεψαν για να κερδίσουν. Η μάχη δόθηκε ανάμεσα στην Αποστολία και τον Λευτέρη και επίσης ανάμεσα στη Βασιλική με τη Δήμητρα. Στον τελικό κατάφεραν να πάνε τελικά η Αποστολία και η Δήμητρα.Περισσότερα στο govastileto.gr