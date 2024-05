Το Ισραήλ πολλαπλασιάζει σήμερα τα αεροπορικά πλήγματά του στη Ράφα, παρά τη διεθνή κατακραυγή για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό σε κατάμεστο καταυλισμό εκτοπισμένων στην πόλη, που οδήγησε στην έκτακτη σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η κατάσταση στον τομέα αυτόν της Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά τους, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία θα αναγνωρίσουν επίσημα σήμερα κράτος της Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, όπως ανήγγειλαν την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Στο πεδίο, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως εξαπολύθηκαν νέοι βομβαρδισμοί στην κεντρική και στη δυτική Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από τις αρχές Μαΐου χερσαίες επιχειρήσεις.

RAFAH NOW | DIRECT ARTILLERY SHELLING OF THE HOUSES! pic.twitter.com/Ts2KvdmGGs

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 28, 2024

