Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 36.050 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, επτά και πλέον μήνες από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Τουλάχιστον 36.050 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, μια παράκτια περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, εκ των οποίων 66 τις τελευταίες 24 ώρες, και 81.026 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε, εξάλλου, νέο απολογισμό 45 ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν στο ισραηλινό πλήγμα χθες σε καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα.

«Η σφαγή στη Ράφα χθες προκάλεσε τον θάνατο 45 «μαρτύρων», μεταξύ των οποίων 23 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Διακόσιοι σαράντα εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον απολογισμό που είχε ανακοινώσει νωρίτερα η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων που έχουν καταφύγει στην Ράφα και ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός».

“These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.”

