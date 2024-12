Διαψεύδεται επισήμως από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών πως ο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, μετέβη στη Δαμασκό, όπως μεταδόθηκε από – ελληνικά κυρίως – ΜΜΕ το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Δεκεμβρίου. Τη διάψευση ανάρτησε και το ρωσικό πρακτορείο TASS γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο, είναι φανερό πως στη Δαμασκό, από το απομεσήμερο και μετά της Πέμπτης, βρέθηκε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας (MIT), Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος προσευχήθηκε στο μεγάλο τζαμί της συριακής πρωτεύουσας και στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με τον ηγέτη των Τζιχαντιστών, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι και τον εκτελούντα χρέη μεταβατικού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ αλ Μπασίρ.

Turkish chief of intelligence İbrahim Kalın had a very warm welcome in the Syrian capital Damascus. pic.twitter.com/M0fxObMHXh

— Clash Report (@clashreport) December 12, 2024

