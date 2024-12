Οι αντάρτες στη Συρία φέρονται να έχουν εκτελέσει έναν διαβόητο αξιωματικό του Άσαντ, ο οποίος φημολογείται ότι τάιζε τους αιχμαλώτους του σε ένα λιοντάρι που είχε για κατοικίδιο.

Ο Ταλάλ Ντακκάκ, ένα στέλεχος της επίλεκτης 25ης Μεραρχίας του συριακού στρατού, γνωστής και ως «Δύναμη Τίγρης», φέρεται να εκτελέστηκε λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το συγκεκριμένο μέλος των επίλεκτων δυνάμεων, σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Mirror», της «Daily Mail» αλλά και της «The Sun», φέρεται να τάιζε αιχμαλώτους σε ένα λιοντάρι που φρόντιζε.

Ο θάνατός του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η αναφορά, από μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται εκεί, έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι δείχνουν προετοιμασίες για την εκτέλεσή του.

Υποστηρίχθηκε ότι ο Ντακκάκ θα εκτελούνταν δημόσια, μία μεταχείριση που επιφυλάσσουν οι αντάρτες για αξιωματικούς του συριακού στρατού.

Ο διαβόητος στρατιώτης ήταν η προσωποποίηση του τρόμου για πολλούς που εναντιώνονταν στον Άσαντ, λόγω της κατοχής ενός λιονταριού που έκλεψε από ζωολογικό κήπο το 2005 πριν εκπαιδεύσει το ζώο και το εντάξει στο «οπλοστάσιό» του.

Λέγεται ότι ήταν περήφανος για τις αποτρόπαιες πράξεις του, καυχιόταν στους συμπολεμιστές του ότι τάιζε τα πτώματα των αιχμαλώτων και των απαχθέντων στο κατοικίδιό του. Ο Ντακκάκ, γνωστός με το παρατσούκλι «Αμπού Σάκρ», ηγούνταν μιας δύναμης 1.500 ανδρών συλλαμβάνοντας και βασανίζοντας όσους εναντιώνονταν στον ίδιο και τη χώρα.

Σύμφωνα με άρθρο του The Syrian Observer το 2019, τα εγκλήματα του Ντακκάκ περιλάμβαναν απαγωγές, δολοφονίες και εμπόριο οργάνων.

Ως αρχηγός πολιτοφυλακής, έκανε μια περιουσία μονοπωλώντας το λαθρεμπόριο καυσίμων από την πόλη Χάμα στην Ιντλίμπ και την ύπαιθρό της.

Έκανε επίσης λαθρεμπόριο μη ταξινομημένων οχημάτων και ασχολήθηκε με το εμπόριο ναρκωτικών.

Ενώ βρισκόταν στη Χάμα, συνέλαβε μαζικά πολίτες.

