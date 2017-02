Ο Keith Urban τραγούδησε σε παιδιά στο νοσοκομείο του Νάσβιλ

Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Keith Urban τραγούδησε και χάρισε χαμόγελα σε παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο TriStar Centennial στο Νάσβιλ στις ΗΠΑ.Με πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Musicians on Call» (MoC) που εδρεύει στην πόλη Νάσβιλ στο Τενεσί ο τραγουδιστής και σύζυγος της ηθοποιού Νικόλ Κίντμαν έκανε έκπληξη στα παιδιά και τραγούδησε μαζί τους μεγάλες του επιτυχίες, όπως το «Blue Ain’t Your Color», το «Somebody like you», το «You Look Good in My Shirt» και το «Wasted Time».Η συναυλία- έκπληξη για τους μικρούς ασθενείς διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση της οργάνωσης MoC.«Η μουσική δεν έχει μόνο τη δύναμη να συνδέει τους ανθρώπους, αλλά και να φέρνει παρηγοριά στη ζωή κάποιου, είναι κάτι εντελώς θεϊκό» ανέφερε ο τραγουδιστής.«Η επίσκεψη σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ήταν πραγματικά συγκλονιστική, καθώς είχα την ευκαιρία να τραγουδήσω και να φέρω λίγο φως στην ημέρα τους.Είμαι ευγνώμων στην οργάνωση Musicians on Call για το έργο τους και θεωρώ τιμή να συμμετέχω σε αυτό», τόνισε.Πηγή: govastileto.gr