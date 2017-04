Ο κούκλος γιος του Clint Eastwood εντάχθηκε στο καστ του «Fast and the Furious 8»

Ο Scott Eastwood, ο γιος του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Clint Eastwood εντάχθηκε στο καστ της όγδοης ταινίας «Fast and the Furious» (Οι μαχητές των δρόμων).Όπως είπε, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεδομένου ότι ήταν «ο νέος τύπος στα πλατό» δέχθηκε πολλές φάρσες. Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται έναν πρωτάρη πράκτορα στο «Fast and the Furious 8», τόνισε ότι θεωρεί πως η καλοπροαίρετη μύηση που βίωσε προστέθηκε στο ύφος της ταινίας. «Υπήρχαν καψόνια σε ένα υγιές ποσοστό. Αυτό ήταν διασκεδαστικό και βγαίνει στην ταινία και νομίζω ότι προσθέτει χιούμορ. Ήταν ωραία» δήλωσε στο Sky News.Ο Scott Eastwood, ο οποίος πέρυσι εμφανίστηκε στις ταινίες «Suicide Squad» και «Snowden» σημείωσε ότι ήταν προσεκτικός όσον αφορά τη συμμετοχή του στην ταινία, επειδή ήταν πολύ κοντά στον Πολ Γουόκερ – τον πρωταγωνιστή των πρώτων ταινιών, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα το 2013.«Ο ρόλος προέκυψε και θυμάμαι τον ατζέντη μου να μου το λέει και εγώ να είμαι λίγο διστακτικός επειδή γνώριζα τον Πολ, ήμασταν φίλοι» είπε. «Όσο το σκεφτόμουν έλεγα «θα ήταν απίστευτο να συμμετάσχω σε αυτό που πήρε μέρος και ο ίδιος». «Στη συνέχεια αποφάσισα να περάσω από την οντισιόν και τελικά με επέλεξαν», ανέφερε.Πηγή: govastileto.gr