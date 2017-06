O Liam Gallagher αφιέρωσε την πρώτη του σόλο συναυλία στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Σε απόσταση ενός μιλίου από το Manchester Arena, σκηνικό της τρομοκρατικής επίθεσης της 23ης Μαϊου, στο O2 Ritz ο πρώην τραγουδιστής των Oasis Liam Gallagher έδωσε χθες σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα την πρώτη του σόλο συναυλία, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν στις οικογένειες των θυμάτων.Ο γεννημένος στο Μάντσεστερ μουσικός, άναψε στη σκηνή 22 κεριά – ένα για κάθε θύμα της βομβιστικής επίθεσης στη συναυλία της Αμερικανίδας ποπ τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε το βράδυ της 23ης Μαϊου.«Το περνάμε όλοι μαζί» είπε ο 44χρονος Liam Gallagher απευθυνόμενος στο πλήθος.Ο Liam Gallagher συνοδευόμενος από τον κιθαρίστα των Oasis, Πολ «Bonehead» Άρθουρς ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του Britpop συγκροτήματος, όπως το Rock ‘n’ Roll Star, Morning Glory, D'You Know What I Mean? και Slide Away, αλλά και τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του «As You Were».Πηγή: govastileto.gr