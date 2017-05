Είχε ξεκινήσει τις πρόβες για τη χορογραφία της με τον Oleksandr Bakharyev. Ωστόσο, ένας τραυματισμός άλλαξε τα πάντα, αναγκάζοντάς την να αποχωρήσει από το «So you think you can dance», λίγο πριν από τα live του χορευτικού show.Μάθετε ποια είναι, πατώντας ΕΔΩ