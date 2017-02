Ριάλιτι σταρ θα γίνει μαμά και το ανακοίνωσε μέσω Instagram!

Την εγκυμοσύνη της με τον πιο γλυκό τρόπο ανακοίνωσε γνωστή ριάλιτι σταρ και σχεδιάστρια, μέσω Instagram. Ο λόγος για την Whitney Port, η οποία σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.Η Whitney πόζαρε με τα εσώρουχα της και ανήρτησε το στιγμιότυπο στα social media. Στη λεζάντα έγραψε: «Just standing by the window in my underwear, with a BABY in my belly!!!», που σημαίνει: «Απλά κάθομαι στο παράθυρό μου με τα εσώρουχά μου, έχοντας ένα μωρό μέσα μου.»Η Whitney Port είναι παντρεμένη με τον παραγωγό, Tim Rosenman από τον Νοέμβριο του 2015, ενώ είναι μαζί από το 2012.