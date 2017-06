Richard Gere: Στο κόκκινο χαλί με την 34χρονη καλλονή σύντροφό του

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά και αυτό ταιριάζει στην περίπτωση του Richard Gere.Ο 67χρονος χολιγουντιανός ηθοποιός και 34χρονη σύντροφός του είναι τρελά ερωτευμένοι και δεν διστάζουν να το δείξουν.Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε μαζί στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer».Η Alejandra Silva έδω και δύο χρόνια είναι στο πλευρό του Gere, παιρνόντας μαζί του μοναδικές στιγμές.Ο Richard Gere δεν δίνει καμία σημασία στα ΜΜΕ και συνεχίζει να είναι τρυφερός και προστατευτικός σύντροφος, καθώς η διαφορά ηλικίας είναι μια λεπτομέρεια για εκείνους.