Rising Star: Πανωλεθρία για τη Δέσποινα Βανδή στο δεύτερο duel

Στο δεύτερο live των Duels του «Rising Star» η Δέσποινα Βανδή τα βρήκε σκούρα με τον Κώστα Μακεδόνα. Ο ένας μετά τον άλλον, οι τραγουδιστές της ομάδας της coach «έπεφταν» στη μάχη με τον Κώστα Μακεδόνα να κάνει ένα σερί 6-0.Λίγο πριν το τέλος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την ομάδα της Δέσποινας Βανδή κατάφερε να «σπάσει» την κακοτυχία και έγινε ο πρώτος, αλλά και ο μόνος παίκτης της που πέρασε στην επόμενη φάση.Αναλυτικά οι παίκτες που πέρασαν…Δέσποινα Βανδή vs Κώστας ΜακεδόναςΓιώργος Μαντάς vs Inga BalanchineΑναστασία Καζαμία vs Αναστασία ΙωακειμίδουΔώρα Μηλιοπούλου vs Κέλλυ ΒουδούρηΝικόλας Αντωνιάδης vs Μηνάς ΤσίγκοςΧριστιάνα Γαλιάτσου vs Γεωργία ΚυριακίδουΓιώργος Τσάκωνας vs Μιχάλης ΚαραγκούνηςΔημήτρης Αβραμόπουλος vs Γιάννα ΦαφαλιούΕρωφίλη Τζάνου vs Δημήτρης ΔημόπουλοςΠΗΓΗ: govastileto.gr