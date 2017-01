Σε αντικυβερνητική διαδήλωση μετατράπηκαν τα βραβεία SAG - Η λίστα με τους νικητές

Το βράδυ της Κυριακής 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες η 23η τελετή απονομής των βραβείων SAG, δηλαδή τα βραβεία που απονέμει το σωματείο των ηθοποιών στους καλύτερους της χρονιάς.Οι Ashton Kutcher, Sofia Vergara, Winona Ryder και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων τους αναφέρθηκαν στο ζήτημα που έχει προκαλέσει το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για τους πρόσφυγες, καταδικάζοντας, άλλοι πιο έντονα και άλλοι λιγότερο, την πολιτική του νέου προέδρου. «Όλοι όσοι είστε στα αεροδρόμια που ανήκουν στη δική μου Αμερική... Σας καλωσορίζουμε» ήταν η ατάκα του Ashton Kutcher που παρουσίασε τα βραβεία.Ακολούθησε το καστ του «Orange is the new black» που δια στόματος της Τέιλορ Σκίλινγ, δήλωσαν: «Αυτά που μας ενώνουν είναι πιο ισχυρά από τις δυνάμεις που επιχειρούν να μας διασπάσουν».Η πρωταγωνίστρια του Veep, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, ο πατέρας της οποίας ήταν μετανάστης στις ΗΠΑ από την τότε υπό την κυριαρχία των Ναζί Γαλλία, είπε: «Η απαγόρευση στους μετανάστες είναι ντροπή και αντίθετη με την Αμερική».Την παράσταση έκλεψε όμως ο ηθοποιός Ντέιβιντ Χάρμπουρ που πρωταγωνιστεί στην σειρά «Stranger Things». Ανεβαίνοντας με όλο το καστ στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο για το καλύτερο σύνολο σε δραματική σειρά, σχολίασε: «Θέλω να σας πω πως υπό το φως όσων γίνονται σήμερα στον κόσμο, είναι δύσκολο να γιορτάσουμε για το Stranger Things. Μέσα μας να καλλιεργήσουμε περισσότερη...