Συνεργασία έκπληξη από Justin Bieber και Zayn Malik

Κι όμως ο Justin Bieber και ο Zayn Malik πρόκειται να συνεργαστούν στο επόμενο προσωπικό άλμπουμ του πρώην μέλους των One Direction.Φαίνεται ότι ο Bieber αγκάλιασε τη στροφή του Malik στην crooners r’n’b μουσική με την κυκλοφορία του νέου του τραγούδι «Still Got Time» και πλέον 23χρονος Καναδός τραγουδιστής δηλώνει φανατικός θαυμαστής του Zayn Malik.Έτσι τα δύο αγόρια άρχισαν να σκέφτονται την πιθανότητα μιας μουσικής συνεργασίας στο επερχόμενο άλμπουμ του 24χρονου Βρετανού ερμηνευτή, που θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.Η βρετανική εφημερίδα The Sun επικαλείται πηγή της μουσικής βιομηχανίας η οποία ισχυρίζεται ότι «ο Justin έκανε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη νέα μουσική προσπάθεια του Zayn και ξεκίνησαν, δειλά, οι συζητήσεις μεταξύ τους για να κάνουν κάτι από κοινού».Και συνεχίζει λέγοντας ότι «εάν συμβεί θα είναι μία τεράστια συνεργασία, που θα έχει προκύψει στο χώρο αυτό».Πηγή: govastileto.gr